Probabili formazioni/ Lazio Zulte Waregem: quote, le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Lazio Zulte Waregem, Europa League (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ZULTE WAREGEM

Lazio Zulte Waregem, alle ore 19 di giovedì 28 settembre, si gioca per la seconda giornata nel girone K di Europa League 2017-2018. Dopo l’importante vittoria di Arnhem i biancocelesti tornano a giocare in Europa con l’obiettivo di confermarsi a punteggio pieno e avvicinare così la qualificazione ai sedicesimi; lo Zulte, squadra belga, arriva dalla pesante sconfitta interna contro il Nizza e appare decisamente la cenerentola del girone, anche se chiaramente la Lazio non dovrà dare per scontato l’avversario odierno. Andiamo subito a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Zulte Waregem.

QUOTE E SCOMMESSE

Lazio Zulte Waregem, partita valida per il girone K di Europa League 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: nello specifico vediamo che la vittoria della Lazio (segno 1) vale 1,21, il pareggio (segno X) è quotato 6,75 mentre la vittoria dello Zulte Waregem (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 12,00 volte la somma che avrete messo sul piatto.

LAZIO: I PROBLEMI DI INZAGHI

Sicuramente Simone Inzaghi effettuerà un ampio turnover, ma deve fare i conti con i problemi in difesa: mancano quattro giocatori, Mauricio non è nella lista Uefa e dunque insieme a Patric e Luiz Felipe potrebbe e dovrebbe essere arretrato Lucas Leiva, a meno che Radu non sia chiamato agli straordinari (sconsigliabile però, in vista del campionato e avendo appunto gli uomini contati). L’altra soluzione è quella di spostare Jordan Lukaku nel terzetto arretrato a protezione di Strakosha, ma il belga dovrebbe essere impiegato a sinistra con Marusic, reduce dal primo gol in Serie A, che agirà invece sulla corsia destra. In mezzo al campo Davide Di Gennaro dovrebbe essere il perno centrale con compiti di regia; ai suoi lati sono pronti Crecco e Murgia, anche se Sergej Milinkovic-Savic potrebbe tornare dal primo minuto e prendersi verosimilmente una maglia da mezzala. La soluzione più probabile è che i due giovani del vivaio siano in campo contemporaneamente; con loro dovrebbe esserci anche Palombi, pronto ad affiancare Caicedo in attacco. Riposerà naturalmente Ciro Immobile, autentico mattatore in questo inizio di stagione e che andrà preservato per le prossime partite.

ZULTE WAREGEM: LE SCELTE DI DURY

Lo Zulte Waregem dovrebbe riproporre il 4-4-1-1 che si era visto contro il Nizza; difficile anche ipotizzare qualche modifica negli undici iniziali, nei quali spicca la presenza di Nicola Leali che è in prestito dalla Juventus e difende la porta (in panchina c’è invece il cipriota Grigoris Kastanos). Difesa dunque con il capitano De Fauw e Hamalainen a presidiare le corsie laterali; al centro giocherà la coppia centrale formata da Heylen e Derijck, mentre a centrocampo ci sarà una linea compatta nella quale De Pauw e Olayinka, schierati sugli esterni, daranno anche e soprattutto una mano ai centrali per aumentare la densità nel settore nevralgico e provare ad evitare che la Lazio domini nel possesso palla e negli spazi aperti. Al centro appunto giocheranno Idrissa Doumbia e De Sart; Onur Kaya è favorito su Kastanos per occupare la mattonella da trequartista alle spalle della prima punta, che ancora una volta dovrebbe essere quel Leya Iseka che ha segnato il gol contro il Nizza, rendendo in qualche modo meno amaro il passivo per i belgi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ZULTE WAREGEM

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 6 Lucas Leiva, 27 Luiz Felipe; 77 Marusic, 96 Murgia, 88 D. Di Gennaro, 11 Crecco, 5 J. Lukaku; 29 Palombi, 20 Caicedo

A disposizione: 55 Vargic, 26 Radu, 16 Parolo, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic, 18 Luis Alberto, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, De Vrij, Bastos, Basta, Felipe Anderson, Nani

ZULTE WAREGEM (4-4-1-1): 24 Leali; 2 De Fauw, 4 Heylen, 6 Derijck, 31 Hamalainen; 11 De Pauw, 20 I. Doumbia, 23 De Sart, 99 Olayinka; 10 Kaya; 7 Leya Iseka

A disposizione: 25 Bostyn, 14 Walsh, 3 Baudry, 8 De Mets, 43 Coopman, 30 Kastanos, 33 Saponjic

Allenatore: Francky Dury

Squalificati: -

Indisponibili: Bossut

© Riproduzione Riservata.