Probabili formazioni/ Lione Atalanta: quote, le ultime novità live (Europa League girone E)

Probabili formazioni Lione Atalanta, Europa League (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI LIONE ATALANTA

Lione Atalanta, alle ore 21:05 di giovedì 28 settembre, è la seconda partita nel girone E di Europa League 2017-2018. Per la Dea un’altra partita di lusso dopo lo scoppiettante esordio con il 3-0 all’Everton: al Parc Olympique Lyonnais si gioca contro la semifinalista dell’ultima edizione, ma il Lione è partito male pareggiando contro l’Apollon Limassol e dunque ha necessariamente bisogno dei tre punti. Imperativo per l’Atalanta è non abbassare la guardia, perchè superare il turno è possibile. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco andiamo dunque a vedere in che modo potrebbero giocare, analizzando le probabili formazioni di Lione Atalanta.

QUOTE E SCOMMESSE

Lione Atalanta, partita valida per il girone E di Europa League 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: nello specifico vediamo che la vittoria del Lione (segno 1) vale 1,83, il pareggio (segno X) è quotato 3,70 mentre la vittoria dell’Atalanta (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte la somma messa sul piatto.

LIONE: I DUBBI DI GENESIO

Dovrebbe essere rientrato il caso Memphis Depay: non convocato nell’ultima partita di Ligue 1, l’esterno olandese dovrebbe essere regolarmente schierato sulla corsia sinistra nella linea di mezzepunte, con Cornet che invece agirà a destra e capitan Fekir in posizione centrale. Se Depay non dovesse giocare la soluzione più probabile è quella di mandare in campo Bertrand Traoré, presumibilmente a destra spostando Cornet. Ci sarà Mariano Diaz a fare la prima punta, mentre a centrocampo sembra formata la cerniera a protezione della difesa con Ferri e Tousart che sono sostanzialmente insostituibili, anche per l’indisponibilità di Grenier. Reparto arretrato con Marcelo e Morel schierati a protezione del portiere portoghese (con passaporto francese) Anthony Lopes; sulla fascia destra Rafael da Silva resta largamente favorito sull’altro olandese Tete (ex Ajax), a sinistra invece nessun problema per quanto riguarda la presenza di Marçal.

ATALANTA: LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini ha sostanzialmente un solo dubbio che riguarda la sua formazione: riguarda la presenza dal primo minuto di Spinazzola, tornato dopo lo stop e ancora non al meglio. Verosimilmente il giocatore resterà fuori; potrebbe allora essere Gosens a prenderne il posto, anche se sulla corsia sinistra potrebbe essere dirottato Castagne che sta dando sempre più certezze; in attacco si rivede Petagna titolare, al fianco di Alejandro Gomez e con il possibile supporto di Ilicic che, se recuperato, avrà la meglio su Kurtic per quanto riguarda il ruolo di trequartista. A centrocampo dovrebbe tornare in campo Cristante, a segno due settimane fa contro l’Everton; al suo fianco il favorito è Freuler con De Roon che andrebbe nel caso in panchina, a destra invece Hateboer si prepara a riprendere la maglia da titolare. Scelte obbligate in difesa: l’infortunio di Palomino spalanca le porte della formazione titolare a Palomino, che dovrebbe agire sul centrodestra con Caldara al centro e Andrea Masiello che, dopo il turno di riposo in campionato, si riprende il centrosinistra. In porta nessun turnover: giocherà l’albanese Etrit Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE ATALANTA

LIONE (4-2-3-1): 1 Anthony Lopes; 4 Rafael da Silva, 6 Marcelo, 15 Morel, 20 Marçal; 12 Ferri, 29 Tousart; 27 Cornet, 18 Fekir, 11 Depay; 9 Mariano Diaz

A disposizione: 30 Gorgelin, 23 Tete, 5 Diakhaby, 28 N’Dombélé, 10 B. Traoré, 8 Aouar, 17 Maolida

Allenatore: Bruno Génésio

Squalificati: -

Indisponibili: Grenier

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 6 Palomino, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, Freuler, 8 Gosens; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 95 Bastoni, 15 De Roon, 27 Kurtic, 37 Spinazzola, 7 Orsolini, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Toloi

© Riproduzione Riservata.