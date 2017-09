Probabili formazioni/ Milan Rijeka: quote, le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Milan Rijeka, Europa League (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN RIJEKA

Milan Rijeka è il secondo impegno dei rossoneri nel girone D di Europa League 2017-2018: si gioca alle ore 21:05 di giovedì 28 settembre e in palio ci sono tre punti che metterebbero già oggi una seria ipoteca sulla qualificazione del Milan come prima. Dopo la roboante goleada contro l’Austria Vienna, Vincenzo Montella ritrova San Siro anche in ambito europeo e deve immediatamente rialzare la testa, perchè la sconfitta di campionato contro la Sampdoria ha lasciato l’amaro in bocca e provocato le prime reazioni “ufficiali” da parte della dirigenza. Voglia di riscatto per il Rijeka che ha perso in casa all’esordio; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere come si potrebbero disporre analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Rijeka.

QUOTE E SCOMMESSE

Milan Rijeka, partita valida per il girone D di Europa League 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: nello specifico vediamo che la vittoria del Milan (segno 1) vale 1,22, il pareggio (segno X) è quotato 6,50 mentre la vittoria del Rijeka (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 12,00 volte la somma che avrete messo sul piatto.

MILAN: I DUBBI DI MONTELLA

Come detto il Milan è sotto esame: il girone di Europa League non è troppo insidioso e Vincenzo Montella può permettersi di sperimentare. Gigio Donnarumma resta comunque titolare, insieme a Bonucci ed Alessio Romagnoli; a cambiare sarà il terzo centrale di difesa, con Musacchio che prenderà il posto di Cristian Zapata. Anche a centrocampo ci saranno delle modifiche rispetto a domenica: Calabria si prende la maglia sulla sinistra, dall’altra parte del campo a sorpresa potrebbe giocare Borini che certamente darebbe un assetto più offensivo al Milan ma che in caso contrario sarebbe chiuso dalla coppia formata da Cutrone e André Silva. Dovendo Ricardo Rodriguez riposarsi, e vista l’indisponibilità di Antonelli, è possibile che Borini sia davvero chiamato a ricoprire il ruolo di esterno a centrocampo, però a destra con Calabria appunto dall’altra parte. Possibile conferma per Kessie insidiato da José Mauri, mentre al posto di Lucas Biglia giocherà Locatelli; questa volta invece sarà Calhanoglu a vincere l’eterno ballottaggio con Bonaventura, al momento preferito per le partite di Serie A. La rosa delle scelte è comunque ampia, soprattutto in mezzo: possiamo anche aspettarci qualche sorpresa in più.

RIJEKA: LE SCELTE DI KEK

Il Rijeka di Matjaz Kek dovrebbe presentarsi a San Siro con la stessa formazione che ha perso dall’Aek Atene, partendo con il piede sbagliato in questa Europa League; potrebbe comunque esserci qualche modifica, per esempio l’ex Fiorentina e Crotone (tra le altre) Maxwell Acosty viaggia verso una maglia da titolare sulla destra, prendendo il posto di Gorgon sulla trequarti. A sinistra spazio a Kvrzic con Gavranovic che invece sarà il giocatore alle spalle della prima punta, come sempre il brasiliano Héber. In mezzo al campo la cerniera sarà composta da Misic e Bradaric: entrambi devono stare attenti perchè sono stati ammoniti nella partita di due settimane fa. Difesa composta da Josip Elez, ex Lazio e Grosseto e in gol contro l’Aek, e l’ex Pescara Zuparic in posizione centrale, con Vesovic e Zuta che invece agiranno sugli esterni con il compito di dare spinta alla manovra del Rijeka; in porta il capitano Andrej Prskalo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN RIJEKA

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 10 Calhanoglu, 2 Calabria; 9 André Silva, 63 Cutrone

A disposizione: 30 Storari, 17 C. Zapata, 20 Abate, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura, 8 Suso, 7 Kalinic

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Montolivo, Antonelli

RIJEKA (4-2-3-1): 32 Prskalo; 29 Vesovic, 18 Elez, 13 Zuparic, 8 Zuta; 27 Misic, 28 Bradaric; 14 Acosty, 17 Gavranovic, 7 Kvrzic; 9 Héber

A disposizione: 12 Sluga, 4 Puncec, 26 Males, 24 Pavicic, 20 Gorgon, 35 Mavrias, 10 Matei

Allenatore: Matjaz Kek

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.