Pronostici Europa League/ Quote e scommesse delle partite del 2^turno (oggi 28 settembre 2017)

L’Europa League torna protagonista oggi con il secondo turno della sua fase a gironi, che vedranno in campo anche tre formazioni italiane ovvero Atalanta Lazio e Milan. Prima di vedere i pronostici fissati per le squadre del nostro campionato facciamo un po’ il punto sul calendario dei match previsti questa sera. Saranno 24 gli incontri previsti, con il primo fischio d‘inizio atteso per le ore 17.00 tra Astana e Slavia Praga, e ben 11 partite attese per le ore 21.05. Chiaramente non sarà possibile vedere nel dettaglio le quote le scommesse delineate alla vigilia per ciascuno di questi match: andiamo quindi a analizzare i pronostici stilati dalla nostra redazione per alcuni dei match in programma stasera.

LAZIO WAREGEM (ore 19.00)

Toccherà alla Lazio ad aprire le danze per le italiane impegnate in Europa League con la sfida contro i belgi dello Zulte Waregem in casa all’Olimpico. Fattore campo, valore tecnico, storia e blasone oltre che stato di forma, consegnano senza troppe cerimonie la palma di favorita alla compagine di Inzaghi che pure scenderà in campo con parecchi problemi di formazione. Il tecnico biancoceleste complice anche il calendario fitto opterà per ampio turnover, ma la qualità della prestazione contro il Waregem non dovrebbe venir inficiata. Alla vigilia il portale di scommesse sportive snai ha concesso alla vittoria della Lazio in casa la quota di 1.11, contro il 12.00 fissato per il successo ospite, con il pari poi dato a 6.75.

SALISBURGO MARSIGLIA (ore 19.00)

Uno degli scontro più appassionanti di questo turno di Europa League sarà quello tra Salisburgo e Marsaglia il cui esito appare più aperto che mai alla viglia. Quest’anno abbaiamo assistito a un vero e proprio rilancio delle formazione austriache sul continente e il Salisburgo non ha fatti da meno pareggiando nel primo turno con il Guimaraes e conquistato il secondo posto nel girone dietro proprio ai francesi. Complice il fattore campo la compagine austriaca pare favorita dalle quote fissate alla viglia dalla Snai, ma va detto che i francesi saranno un avversario ostico anche in trasferta. Per la snai il vincitore dell’incontro di Europa League, anche se di misura, dovrebbe essere il Salisburgo, che nell’1x2 ha ricevuto la quota di 2.40, contro il 2.85 dato al Marsiglia e con il pari infine valutato a 3.40.

LIONE ATALANTA (ore 21.05)

L’Atalanta vola nella sua prima trasferta europea, non avendo però il supporto del pronostico nella sfida conto il Lione. Benchè la Dea sia prima nel girone E dopo la bella vittoria contro l’Everton il Parc Ol potrebbe risultare un campo davvero ostico per gli uomini di Gasperini che pure arrivano in terra francese con una rosa quasi al completo e in buona forma. Proprio i numeri sullo stato di forma però danno speranza ai tifosi nerazzurri, visto che negli ultimi 6 incontri disputati l’Atalanta ha raccolto 3 vittorie e due pari, mentre il Lione ha raccolto 2 pari e pure una sconfitta. Il portale di scommesse snai però ha dato alla vittoria del Lione la valutazione di 1.87, contro il 4.00 fissato per il successo dell’Atalanta: pareggio infine valutato a 3.60.

MILAN RIJEKA (ore 21.05)

Nonostante l’avversario tutto sommato non difficilissimo da superare l’attenzione in casa Milan è altissima vista la burrasca scoppiata nello spogliatoio dopo la sfida contro la Sampdoria domenica scorsa. Di fatto però i tifosi rossoneri non dovrebbero preoccuparsi eccessivamente per la partita di Europa League a San Siro, dove il diavolo è il vincitore pronosticato. Valore della rosa, blasone, motivazioni e fattore campo giocano un peso determinante alla vigilia della partita. A favore della compagine croata vanno solo i numeri sullo stato di forma, il cui valore però va ridimensionato data la differenza enorme tra i due campionati nazionali: considerando solo gli ultimi 6 incontri va detto che il Rijeka ha raccolto 4 successi e un pari, non perdendo in trasferta da 6 incontri di fila, mentre il Milan ha un ruolino di marcia di 3 vittorie e due sconfitte.

