Ranking Uefa / Classifica aggiornata, Italia terza ai danni della Germania: era dal 2010…

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Sorride il calcio italiano dopo la due giorni di Champions League. Le tre squadre in corsa, leggasi Juventus, Roma e Napoli, hanno infatti battuto le rispettive avversarie, leggasi Olympiacos, Qarabag e Feyenoord, ottenendo così nove punti sui nove disponibili. Un tris di successi che permette all’Italia di guadagnare una posizione nel Ranking Uefa per paese. Calcio tricolore che sale così al terzo posto assoluto, scavalcando la Germania, che scivola di conseguenza in quarta posizione. In totale, dopo le vittorie di Champions, sono 64.082 i punti della federazione calcistica del Bel Paese, con Inghilterra seconda a più di 66 mila punti, e Spagna che regna incontrastata in prima posizione a quota 92 mila. Sorride comunque il calcio azzurro, visto che la terza posizione non si verificava da sette anni, e precisamente dal 2010, nell’anno dello storico triplete dell’Inter. Una posizione che tra l’altro si può anche consolidare, e migliorare in ottica futura, visto che questa sera saranno impegnate in Europa League altre tre squadre italiane.

CALCIO TEDESCO IN CRISI

Milan, Lazio e Atalanta scenderanno in campo nelle prossime ore, e ovviamente si spera che arrivino altri tre successi. A discapito di un calcio italiano che brilla, c’è invece un campionato tedesco che stranamente fa fatica. Il Bayern Monaco, fra i club più ricchi al mondo nonché fra le favorite per la vittoria finale della Champions League 2017-2018, ha perso al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain, soccombendo con il risultato di tre reti a zero. Ancor prima l’Hoffenheim era stato eliminato dai preliminari di Champions League per mano del Liverpool, mentre il Borussia Dortmund e il Lipsia sono capitolati martedì sera rispettivamente contro il Real Madrid e il Besiktas. Stasera in campo Colonia, Hertha Berlino e Hoffenheim e ovviamente il calcio tedesco spera di rialzare la testa, almeno in Europa League.

