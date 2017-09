Risultati Europa League/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore (2^ giornata fase a gironi)

Risultati Europa League - LaPresse

L’Europa League si accinge a tornare in campo per la seconda giornata della fase a gironi del torneo 2017-2018. Come di consueto in questa fase, sarà un vero e proprio giro d’Europa nello spazio di poche ore: 48 squadre scenderanno in campo, dunque ci attendono la bellezza di 24 partite, due in ciascuno dei 12 gironi che caratterizzano l’Europa League in autunno. Per ragioni di fuso orario si comincerà alle ore 17.00 italiane con Astana-Slavia Praga. Alle ore 19.00 si giocano invece le seguenti 12 sfide: Viktoria Plzen-Hapoel Beer Sheva; Lugano-Steaua Bucarest; Colonia-Stella Rossa; Bate Borisov-Arsenal; Salisburgo-Olympique Marsiglia; Konyaspor-Vitoria Guimaraes; Athletic Bilbao-Zorya; Ostersund-Hertha Berlino; Lazio-Zulte Waregem; Nizza-Vitesse; Rosenborg-Vardar; Zenit San Pietroburgo-Real Sociedad.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Appuntamento alle ore 21.05 invece per altre 11 partite (l'Astana infatti fa parte di questi gironi che sono in programam in prima serata): Maccabi Tel Aviv-Villarreal; Partizan-Dinamo Kiev; Skenderbeu-Young Boys; Ludogorets-Hoffenheim; Sporting Braga-Istanbul Basaksehir; Aek Atene-Austria Vienna; Milan-Rijeka; Lione-Atalanta; Everton-Apollon Limassol; Lokomotiv Mosca-Zilin; Sheriff Tiraspol-Copenaghen. Se visite persi in questo lunghissimo elenco, ricordiamo allora che fra le squadre italiane la Lazio scenderà in campo alle ore 19.00, mentre per Atalanta e Milan dovremo aspettare le 21.05, l’orario anomalo ma ormai abituale da qualche anno per le partite di prima serata in Europa League.

LE ITALIANE PER CONFERMARSI

La prima giornata ci aveva fatto felici: tre vittorie su tre per le squadre italiane, con la chicca del roboante 3-0 inflitto dall’Atalanta all’Everton. Anche questa volta la partita più interessante è proprio quella dei nerazzurri bergamaschi, impegnati nella difficile trasferta francese sul campo del Lione: non sarà facile, ma se arrivasse un risultato positivo si potrebbe davvero cominciare alla qualificazione ai sedicesimi di finale per la squadra di Gian Piero Gasperini (comunque ancora apertissima naturalmente pure in caso di sconfitta). Sulla carta più semplici gli impegni di Milan e Lazio, impegnate entrambe in casa e contro avversarie di minore richiamo come i croati del Rijeka per i rossoneri e i belgi dello Zulte Waregem per i biancocelesti: in questi due casi è d’obbligo la vittoria per mettere tutta in discesa una strada che già è cominciata bene sia per Vincenzo Montella sia per Simone Inzaghi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

GIRONE A

Ore 17.00 Astana-Slavia Praga

Ore 21.05 Maccabi Tel Aviv-Villarreal

Classifica: Villarreal, Slavia 3; Maccabi, Astana 0.

GIRONE B

Ore 21.05

Partizan-Dinamo Kiev

Skenderbeu-Young Boys

Classifica: Dinamo 3; Partizan, Young Boys 1; Skenderbeu 0.

GIRONE C

Ore 21.05

Ludogorets-Hoffenheim

Sporting Braga-Istanbul Basaksehir

Classifica: Braga 3; Istanbul, Ludogorets 1; Hoffenheim 0.

GIRONE D

Ore 21.05

Aek Atene-Austria Vienna

Milan-Rijeka

Classifica: Milan, Aek 3; Rijeka, Austria 0.

GIRONE E

Ore 21.05

Lione-Atalanta

Everton-Apollon Limassol

Classifica: Atalanta 3; Lione, Apollon 1; Everton 0.

GIRONE F

Ore 21.05

Lokomotiv Mosca-Zilin

Sheriff Tiraspol-Copenaghen

Classifica: Copenaghen, Zlin, Lokomotiv, Tiraspol 1.

GIRONE G

Ore 19.00

Viktoria Plzen-Hapoel Beer Sheva

Lugano-Steaua Bucarest

Classifica: Steaua, Hapoel 3; Lugano, Plzen 0.

GIRONE H

Ore 19.00

Colonia-Stella Rossa

Bate Borisov-Arsenal

Classifica: Arsenal 3; Bate, Stella Rossa 1; Colonia 0.

GIRONE I

Ore 19.00

Salisburgo-Olympique Marsiglia

Konyaspor-Vitoria Guimaraes

Classifica: Marsiglia 3; Salisburgo, Vitoria 1; Konyaspor 0.

GIRONE J

Ore 19.00

Athletic Bilbao-Zorya

Ostersund-Hertha Berlino

Classifica: Ostersund 3; Athletic, Hertha 1; Zorya 0.

GIRONE K

Ore 19.00

Lazio-Zulte Waregem

Nizza-Vitesse

Classifica: Nizza, Lazio 3; Vitesse, Zulte 0.

GIRONE L

Ore 19.00

Rosenborg-Vardar

Zenit San Pietroburgo-Real Sociedad

Classifica: Zenit, Real Sociedad 3; Rosenborg, Vardar 0.

© Riproduzione Riservata.