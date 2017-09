UCCISO DAL DOPING/ Il ciclista 21enne Linas Rumsas: indagati i genitori come già 15 anni fa...

Raimondas Rumsas nella lista degli indagati (Twitter)

Quindici anni dopo la famiglia Rumsas è ancora nel caos dell'illecito sportivo. A dare il via all'inchiesta e a porli al centro di una delicata indagine inerente al mondo del doping è stata la morte del primogenito Linas. Il ragazzo, di appena 21 anni, aveva deciso di ripercorrere la strada del padre nel mondo del ciclismo facendo parte di una squadra giovanile. Il primo maggio, però, Linas aveva avvertito un persistente malore al torace che lo aveva costretto ad un ricovero d'urgenza all'ospedale di Lucca. Una volta accertate le analisi, l'ospedale aveva rimandato a casa il ragazzo somministrandogli un semplice Plasil, un farmaco che mira ad eliminare i sentori della nausea. Addormentatosi a casa, però, il ragazzo non si è più svegliato: l'indomani il giovane Linas è stato ritrovato morto dalla sorellina. Una tragedia immane per la coppia, che non è di certo immune a passare momenti critici nel corso della propria vita. Linas era considerato un talento al pari del padre Raimondas. La morte del ragazzo, però, ha insospettito la Polizia che ha deciso di dare inizio alle indagini. Indagini che, a conti fatti, coinvolgono in maniera pesante il mondo del ciclismo.

UNA CLAMOROSA SCOPERTA

Come dicevamo in precedenza, la morte di Linas Rumsas avvenuta a maggio, aveva fortemente insospettito gli inquirenti. Il ragazzo era in una squadra ciclistica chiamata Altopack, che spesso fissava i suoi ritiri ad Altopascio, una località che si trova a pochi metri dalla residenza della famiglia Rumsas. La Polizia aveva iniziato a monitorare i movimenti dei giovani corridori della squadra (ragazzi dai 19 ai 20 anni) notando che tutti si recavano regolarmente in un casolare lì vicino. Da quel momento erano iniziate le perquisizioni a casa Rumsas, nelle stanze private dei corridori, allo sponsor e via discorrendo, facendo una scoperta macabra. I poliziotti avevano ritrovato siringhe, flaconi, disintossicanti del fegato, insulina, ormoni assunti dalle donne in gravidanza, sonniferi e molto, molto altro. Immediatamente sono state diramate le liste degli indagati tra cui figurano i coniugi Rumsas e lo sponsor stesso. Una vicenda oscura la loro, che fa ritornare alla memoria gli incresciosi fatti di 15 anni fa, nel 2002, quando un caso analogo travolse la coppia. All'epoca Raimondas era un ciclista professionista di altissimo livello.

LO SCANDALO DEL 2002

Nel 2002 Raimondas Rumsas arrivava terzo al Tour de France del 2002, dietro Beloki e Lance Armstrong. Qualche tempo dopo, però, la bella moglie Edita era stata fermata con la propria automobile in possesso di un vero e proprio arsenale di farmaci di dubbio uso. La donna dichiarò istantaneamente che tutti quei farmaci erano per la propria madre e non cambiò versione dei fatti per tutto il periodo che passò in carcere, la bellezza di 74 giorni. La condanna, comunque, non risparmiò nemmeno Raimondas che scontò ben 4 mesi di prigione. Quindici anni dopo, eccoci di nuovo giunti al punto di partenza: la questione doping ritorna a galla prepotentemente. Nulla è stato ancora confermato e le indagini sono ancora in corso, tant'è che Edita continua a difendersi con le unghie e con i denti, esattamente come faceva allora. 'Giustificheremo questi farmaci quando ci interrogheranno' - ha detto la donna - Poi, sulla morte del figlio, chiosa: 'Anche noi vorremmo sapere come è morto' - spiega - 'e nessuno può giudicarci su come esterniamo il nostro dolore'. L'indagine è aperta: staremo a vedere.

