Video/ Cska Mosca Manchester United (1-4): highlights e i gol della partita (Champions League girone A)

Video Cska Mosca Manchester United (LaPresse)

Cska Mosca-Manchester United è terminata con il risultato finale di 4-1 in favore dei Red Devils. Gara completamente a senso unico alla Veb Arena, con gli uomini di José Mourinho assoluti padroni del match. I dati confermano l’esito della sfida: 16 conclusioni complessive, di cui 10 verso lo specchio, contro le 15 rivali (7 verso De Gea), 11 corner a 6 ma soprattutto un efficace possesso palla pari al 61,6% a fronte del 38,4% rivale. La partita è subito in discesa per lo United, che va in gol al 5’ con Lukaku: l’attaccante raccoglie un suggerimento di Martial e batte di testa l’incolpevole Akinfeev. Al 14’ il portiere russo salva miracolosamene su Mkhitaryan ma deve capitolare al 19’ sul rigore battuto alla perfezione da Martial.

DOPPIETTA DI LUKAKU

Gli ospiti calano il tris al 26’ ancora con Lukaku, che approfitta dell’imbarazzante prestazione difensiva di Berezutski e compagni per infilare la sua seconda marcatura della serata. Intanto il Cska ha un paio di guizzi con Vitinho e Dzagoev ma De Gea non si fa trovare impreparato. Nella ripresa i ritmi calano, anche perché il Manchester inizia già a pensare giustamente ai prossimi impegni. Eppure al 46’ ecco il poker firmato Mkhitaryan, che incorona una prova maiuscola seppur contro un avversario mediocre. Nel finale c’è gloria anche per i locali, con Kuchaev che batte De Gea al 90’ per il definitivo 4-1.

