Video/ Juventus Olympiacos (2-0): highlights e i gol della partita (Champions League girone D)

Video Juventus Olympiacos (LaPresse)

Vittoria molto importante per la Juventus che dopo lo 0-3 al Camp Nou contro il Barcellona aveva bisogno dei tre punti per non compromettere subito il cammino verso la finale di Kiev. Tre punti che sono arrivati nella sfida contro l'Olympiacos dove la Vecchia Signora ha prevalso con il punteggio di 2 a 0, da registrare il ritorno al gol di Gonzalo Higuain che non segnava dalla terza giornata di campionato quando l'argentino gonfiò la rete contro il Chievo. Adesso la classifica del gruppo D di Champions League 2017-18 vede il Barcellona in testa a punteggio pieno con 6 punti, appaiati al secondo posto Juventus e Sporting Lisbona: il club lusitano diventa dunque l'avversario diretto dei bianconeri per il passaggio agli ottavi di finale e la doppia sfida diretta in programma nei prossimi matchday diventerà per forza di cose decisiva. Anche le statistiche legittimano la vittoria della Juventus, i bianconeri hanno tenuto palla per il 69% del tempo effettivo di gioco prendendo in mano la partita dall'inizio alla fine, gli uomini di Allegri inoltre hanno tirato in porta per 7 volte procurandosi ben 11 calci d'angolo, con un 88% di precisione nei passaggi. Solamente 31% di possesso palla per l'Olympiacos che ha inquadrato lo specchio della porta solamente per 2 volte, ospiti troppo impegnati a contenere le avanzate degli avversari per poter proporre una loro iniziativa. Sale quindi a 20 il numero di gare interne consecutive senza sconfitte per la Juventus in Champions League non perdono in casa dal 10 aprile 2013 quando il Bayern Monaco espugnò lo J-Stadium vincendo per 2 a 0 con i gol di Pizarro e Mandzukic, oggi colonna portante della squadra di Allegri. Turno di Champions League favorevole per le italiane che hanno totalizzato tre vittorie con Napoli, Roma e Juventus, ne beneficiamo sicuramente a livello di ranking.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Vittoria conseguita tra qualche difficoltà, abbiamo avuto qualche assenza dell'ultimo momento che ci ha messo in difficoltà, Cuadrado non stava benissimo ma si è sacrificato per la squadra e lo ringraziamo di cuore. Abbiamo cercato di dare il nostro contribuito, per vincere dovevamo spingere e osare più degli avversari. Non parlerei di ritorno al sorriso dopo la delusione di Cardiff, arrivare a giocarsi la finale non è mai un fallimento, tuttavia vincere fa sempre bene al morale. Sono contento per Higuain che con questo gol si è finalmente sbloccato rispondendo con i risultati alle critiche recenti, questa squadra ha bisogno di lui". Nel post-gara è intervenuto ai microfoni di Premium Sport anche il difensore della Juventus, Andrea Barzagli: "Partita molto difficile contro una squadra molto fisica, nel primo tempo possesso palla buono ma non velocissimo e dunque non trovavamo il varco giusto rischiando di subire un paio di ripartenze. Nella ripresa abbiamo cercato di velocizzare il fraseggio, l'ingresso di Higuain ci ha dato quella marcia in più che ci mancava, sull'1 a 0 l'andamento del match è decisamente migliorato. Da parte nostra c'è sempre grande tranquillità, siamo consapevoli del potenziale di Higuain e sapevamo che sarebbe tornato a esprimersi ad alti livelli". Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Premium Sport: "Per quanto riguarda Higuain ho semplicemente fatto una scelta tecnica, Gonzalo stava meno bene degli altri e quindi ho schierato dal primo minuto chi è più in condizione, ma già stasera ho notato grossi miglioramenti da parte sua. È un giocatore che fa la differenza e oggi lo ha nuovamente dimostrato. La Juventus ha giocato una partita intelligente aspettando il momento buono per scoprire le carte, non era assolutamente semplice sfondare e solamente quando gli avversari sono calati siamo riusciti a trovare la via del gol".

