Video/ Qarabag Roma (1-2): highlights e i gol della partita (Champions League Girone C)

Al Baki Olimpiya Stadionu la Roma si porta a 4 punti nel gruppo C superando per 2 a 1 in trasferta il Qarabag, fermo a quota zero. Gli ospiti sbloccano la situazione in apertura di match al 7' con il colpo di testa di Manolas, su assist di Pellegrini dagli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre il raddoppio lo firma Dzeko al 15', sul suggerimento di prima intenzione da parte di El Shaarawy. Tuttavia, Pedro Henrique tiene in partita i suoi grazie all'inserimento vincente al 28' sul pallone di Ndlovu strappato all'ingenuo Gonalons. Nella ripresa Bruno Peres manca il tris al 61' ed i padroni di casa falliscono l'opportunità del pareggio prima con Michel al 50' ed al 90' con il colpo di testa di poco largo del solito Ndlovu. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Roma sia stata superiore sotto quasi tutti i punti di vista a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%, supportato da una maggiore precisione in palleggio, 86% contro l'81% di completamento nei passaggi con 461 su 534 appoggi riusciti per i giallorossi e 302 su 373 per i padroni di casa. Meglio gli azeri in quanto a palloni recuperati, 49 a 44, ma in fase offensiva gli italiani hanno collezionato ben 9 tiri nello specchio della porta contro l'unico degli avversari. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Qarabag è stato decisamente più falloso della Roma guardando al 21 a 8 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro portoghese Artur Dias ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Garayev e Pedro Henrique da un lato, Gonalons dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro Premium Sport ha raccolto a caldo le dichiarazioni del romanista Radja Nainggolan: "L'importante era vincere, sappiamo di non aver fatto una buona partita ma erano importanti i 3 punti, siamo soddisfatti solo di quello. L'approccio? Non lo so, avevamo iniziato bene ed abbiamo finito così così. Dobbiamo analizzare quello che abbiamo fatto. Forse si pensava di venir qua a vincere facile, abbiamo sottovalutato alcune cose."

