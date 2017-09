Video/ Sporting Barcellona (0-1): highlights e i gol della partita (Champions League girone D)

Video Sporting Barcellona (LaPresse)

Nonostante le premesse della vigilia, il match disputato allo stadio “José Alvalade” tra Sporting Lisbona e Barcellona è stato molto combattuto e in equilibrio fino alla fine nonostante il divario tecnico tra le due compagini. Al di là dello striminzito risultato grazie al quale i catalani hanno conquistato i tre punti, le statistiche dicono come solo nel possesso palla la squadra di Valverde abbia davvero dominato (64% a 36%), ma si è trattato di un dominio sterile: infatti, nei tiri in porta i bianco-verdi hanno quasi eguagliato i blaugrana (10 contro 11), mentre nelle conclusioni pericolose “contrate” ecco che i portoghesi sono in vantaggio (6 a 3). Passando invece all’analisi delle situazioni su palla da fermo, il Barcellona ha battuto 22 punizioni contro 15 degli avversari, mentre c’è sostanziale parità nei corner (4 a 3 per gli ospiti). Le uniche statistiche che invece sembrano pendere nettamente a favore dell’undici di Valverde, legittimando solo in parte il successo esterno, sono i “gialli” (gli azulgrana hanno costretto a collezionare ben sei cartellini i Leoni di Lisbona, contro i due propri) e anche i falli subiti (ben 19 contro quelli ai danni dei portoghesi che sono stati 12).

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match, i tecnici di Sporting Lisbona e Barcellona si sono concessi alle interviste dei giornalisti in mixed zone con opposti stati d’animo. Il coach lusitano Jorge Jesus si è detto “frustrato” per via di una sconfitta maturata solamente a causa di una autorete, ammettendo di aver pregustato nell’intervallo anche la possibilità di un colpaccio: “Dopo il primo tempo ho detto ai miei giocatori che avevamo una chance di battere il Barça e infatti nella ripresa, nonostante l’autogol, siamo stati migliori nel tenere la palla” ha spiegato Jesus, rammaricandosi poi per il pareggio sfiorato ripetutamente da Bas Dost e da Bruno Fernandes. Sull’altro versante, invece, Valverde si è detto soddisfatto per la vittoria: “Abbiamo dominato soprattutto il primo tempo” ha affermato l’allenatore dei catalano, giustificando invece l’opaca ripresa disputata dai suoi col fatto che “la Champions League in fondo è così: per vincere ogni gara bisogna soffrire”. Infine, a proposito della buona sorte che sembra accompagnare i suoi in questo scorcio iniziale di stagione, Valverde ha spiegato che “le quattro autoreti a nostro favore testimoniano dell’intenzione costante del Barcellona di cercare il gol”.

