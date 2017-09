Zenit Real Sociedad/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Zenit Real Sociedad, Europa League (Foto LaPresse)

Zenit Real Sociedad, partita diretta dall'arbitro inglese Andre Marriner, è valida per la seconda giornata del girone L in Europa League 2017-2018. I russi guidati da Roberto Mancini sono reduci da un ottimo successo in casa del Krasnodar (0-2) e dai cinque gol inflitti ai macedoni del Vardar nel primo incontro della competizione europea. In campionato, lo Zenit è al comando con quattro punti sul Lokomotiv Mosca e ha tutta l'intenzione di centrare il massimo risultato finale. Dall'altra parte, la Real Sociedad proviene da una rocambolesca sconfitta casalinga per 2-3 contro il Valencia ed occupa un piazzamento di centro classifica nella Liga. In Europa League, l'esordio si è concluso con un netto 4-0 a domicilio contro i norvegesi del Rosenborg.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Nizza Vitesse sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 2: appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare (pacchetto Calcio), che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video - con l'applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi - o in alternativa, su Sky Super Calcio, del programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT

I russi di Mancini punteranno soprattutto sulla verve di Kokorin, autore di una doppietta in Macedonia e dato in gran forma. Non ci sarà invece l'infortunato Fayzulin. Il tecnico italiano punterà su un 4-3-3, con il portiere Lunev protetto da una linea formata da Criscito, Ivanovic, Mevlja e Mammana. In mezzo al campo agiranno Kuzyayev, Kranevitter e Noboa, mentre il tridente offensivo sarà formato da Kokorin, Dzyuba e Poloz.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD

Di contro, la Real non potrà contare su Carlos Martinez, Inigo Martines e Navas, tutti e tre fuori per infortunio. Al Krestovsky Stadium, il tecnico Eusebio Sacristán schiererà un 4-3-3 con Rulli in porta e Odriozola, Elustondo, Llorente e De La Bella in difesa. A centrocampo spazio per Prieto, Illarramendi e Zurutura. In avanti ci saranno Vela, William José e Canales. Le due formazioni hanno così scelto di giocare in maniera speculare l'una rispetto all'altra, in un incontro dai forti contenuti sotto l'aspetto tecnico-tattico.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Per quanto riguarda i pronostici, i russi vengono dati per favoriti da diverse agenzie di scommesse. Ad esempio, Bwinquota l'1 a 2,25, mentre sia il pareggio che la vittoria della Real Sociedad sono dati a 3,20. Leggermente diverso il discorso di Bet365, col successo dello Zenit quotato a 2,20, l'X a 3,40 e il 2 a 3,20. In generale, la partita può essere considerata da tripla con una leggera tendenza verso l'1. Sicuramente sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati.

© Riproduzione Riservata.