Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la settima giornata. Mertens, Icardi e Immobile: un turno favorevo

Quella che inizierà domani sera, alle ore 18:00, sarà una giornata di Serie A molto favorevole per alcuni dei bomber del campionato italiano. Nell’ambito dei consigli fantacalcio vogliamo quindi darvi le nostre preziosi dritte in vista del settimo turno, che comincerà con l’anticipo Udinese-Sampdoria e che si chiuderà domenica sera con il posticipo di Bergamo fra l’Atalanta e la Juventus. Un weekend con diverse gare interessanti soprattutto in ottica fantacalcio: non perdetevi quindi i consigli firmati dalla redazione de IlSussidiario.net.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A. LE DRITTE PER LA SETTIMA GIORNATA

Si comincia con l’anticipo di domani sera delle ore 18:00, la sfida dello stadio Friuli fra i padroni di casa dell’Udinese e gli ospiti della Sampdoria. Partiamo dai padroni di casa friulani, dove senza dubbio spicca Lasagna, bomber molto interessante e dal gol facile, con annesso anche Jankto, centrocampista di qualità seguito dalle principali big italiane. Bene anche il numero 10 della squadra di Del Neri, De Paul. In casa blucerchiata, invece, molto interessante la coppia d’attacco composta da Quagliarella e Zapata, senza dimenticarsi del trequartista Gaston Ramirez e dell’ottimo Torreira, scoperta blucerchiata.

Proseguiamo con Genoa-Bologna, gara in programma al Marassi domani sera alle ore 20:45. Si comincia con la squadra del Grifone, e la prima scelta è il giovane Pellegri, pronto a gonfiare nuovamente la rete e a ripetere le buone prestazioni delle scorse uscite. Interessante anche la candidatura di Pandev, attaccante d’esperienza che dice sempre la sua. Fra le fila felsinee, invece, il primo nome è quello di Verdi, che sta vivendo un campionato davvero importante. Molto bene anche Palacio (leggasi sopra quanto detto per Pandev), e il terzino sinistro Masina, giocatore di grande qualità. Infine, attenzione al centrocampista Donsah, sempre pronto a inventare.

La domenica della settima giornata inizierà alle ore 12:30, con la sfida del San Paolo fra Napoli e Cagliari. Un turno favorevole quindi per quei fantallenatori che hanno giocatori partenopei nella loro rosa, a cominciare ovviamente da Mertens, scatenato, senza dimenticarsi di Callejon e Insigne, quelli che sono stati ribattezzati i Tre Tenori. Molto bene anche Zielinski e Hysaj, e se vi serve un portiere sicuro, andate su Reina. Nel Cagliari, invece, due nomi su tutti: il trequartista Joao Pedro e l’ottimo talento di centrocampo, Barella. Attenzione anche all’ex Cigarini.

Spazio quindi a Benevento-Inter, altro match che potrebbe esaltare le doti degli attaccanti, leggasi Mauro Icardi. Il centravanti nerazzurro non avrà vita difficile contro la retroguardia giallorossa, e questo weekend potrebbe quindi incrementare ulteriormente il proprio bottino. Consigliatissimo anche il compagno di reparto di MI9, leggasi Ivan Perisic, e puntate anche su Skriniar, che ha iniziato la stagione in maniera importante. Per la squadra di Baroni, invece, diamo una chance al centrocampista Cataldi, nonché a Coda e Lazaar. Da evitare assolutamente Belec, il portiere dei beneventini.

Proseguiamo con Chievo-Fiorentina, altro match delle ore 15:00 di domenica. Per i clivensi il primo nome è sempre lo stesso, ed è quello di Valter Birsa, senza dubbio il faro della squadra allenata da Maran. Bene anche la coppia d’attacco formata da Pucciarelli e Inglese, con quest’ultimo che potrebbe sbarcare a Napoli fin dal prossimo gennaio. Nella Viola, invece, continuiamo a puntare sui due ragazzi terribili Simeone-Chiesa, con l’aggiunta di Thereau. A centrocampo, bene Benassi e Badelj, quest’ultimo al rientro dopo la squalifica dello scorso weekend.

La Lazio ospiterà allo stadio Olimpico il Sassuolo, domenica pomeriggio dalle ore 15:00. Il primo nome che vi consigliamo per questo match è ovviamente quello di Ciro Immobile, scatenato in queste prime sei gare stagionali, e senza dubbio il calciatore italiano più in forma del nostro campionato, se non addirittura al mondo. Insieme a lui viaggia a gonfie vele Luis Alberto e anche le prove di capitan Parolo sono sempre preziose. Nel Sassuolo, invece, bene Matri, che sembra aver guadagnato ormai un posto da titolare fisso, nonché il difensore di proprietà della Juventus, il giovane talento spagnolo Pol Lirola.

La Spal ospiterà il Crotone domenica alle ore 15:00, match che profuma di spareggio salvezza. Una gara importante quindi per i ferraresi, che non possono lasciare punti in casa. Per la compagine biancoazzurra puntate su Lazzari, senza dubbio l’uomo di spicco della formazione emiliana in queste prime sei gare. Bene anche la coppia d’attacco di esperienza, Antenucci-Borriello, che potrebbero rivelarsi fondamentali in gare così delicate. Per i calabresi, invece, ricordiamo la pesante assenza di Tumminello, out fino alla prossima primavera dopo il grave infortunio dello scorso weekend. Puntate sul centrocampista Mandragora e sull’attaccante Trotta.

Il Torino ritorna in campo dopo la pesante sconfitta nel derby con la Juve. Affronterà il Verona all’Olimpico, una sfida che sicuramente sarà all’altezza della compagine piemontese. Potrebbe essere la giornata di Belotti, che avrà di fronte una difesa senza dubbio non a tenuta stagna, così come di Ljajic, altro elemento di qualità dei granata. Bene anche Iago Falque, mentre per la difesa N’Koulou si sta rivelando davvero un buon giocatore. Nel Verona, invece, confidiamo per l’ennesima volta in una buona prestazione di Pazzini, a cui aggiungiamo Romulo, terzino destro della squadra scaligera.

Domenica alle ore 15:00 si terrà anche il big match di questo turno, la sfida di San Siro fra il Milan e la Roma. Rossoneri che cercano il riscatto dopo il disastro con la Sampdoria, e di conseguenza ci attendiamo una grande prova dei giocatori di maggiore tasso tecnico dei meneghini, leggasi Suso, Kalinic e Bonaventura. Ricardo Rodriguez è una sicurezza, così come Biglia. Lasciate perdere invece i difensori, in stato di forma non esaltante. Nella Roma, invece, Dzeko è la prima certezza, seguito da Nainggolan e Kolarov. Attenzione al grande ex dell’incontro, Stephan El Shaarawy, che potrebbe partire fra i titolari. Dubbi legati alla presenza di Perotti, non al meglio.

Chiudiamo i consigli fantacalcio col posticipo di domenica ore 20:45, Atalanta-Juventus. Si comincia dai bergamaschi, dove la prima scelta non può che ricadere sul Papu Gomez, che potrebbe creare seri problemi, con i suoi guizzi, alla difesa bianconera. Bene anche Petagna, nonché Spinazzola, che vorrà sicuramente mettersi in luce di fronte a quella che sarà quasi con certezza la sua prossima squadra. Nella Juventus, d’obbligo il capocannoniere Dybala, seguito a ruota da Cuadrado, elemento sempre prezioso. Infine, attenzione ad Alex Sandro, altro giocatore molto adatto al fantacalcio.

