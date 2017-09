Fiorentina Lazio Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Lazio Primavera (Foto LaPresse)

Fiorentina Lazio Primavera sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone; le due squadre scendono in campo venerdì 29 settembre alle ore 15:30, come anticipo della quarta giornata nel campionato 1 2017-2018. La situazione di classifica in questo momento è piuttosto curiosa, e non rispecchia quelle che erano le aspettative della vigilia: la Fiorentina è più o meno dove l’aspettavamo, al quinto posto con 6 punti e una sola distanza dal poker di testa. Non così la Lazio, che invece non è ancora riuscita a vincere e si trova addirittura in penultima posizione con un solo punto. E’ dunque per i biancocelesti che questa partita è urgente; per la Fiorentina però si tratta di una bella occasione per provare a prendersi la vetta.

Fiorentina Lazio Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e Rai Sport +; è dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita del campionato anche in diretta streaming video visitando senza costi il sito www.raiplay.it.

La Fiorentina di Emiliano Bigica arriva dalla sconfitta maturata contro il Verona; in precedenza però aveva battuto due formazioni di ottimo livello come Atalanta e Sampdoria e, ritrovando ora il proprio campo, vuole tornare a vincere. Sono già sette i gol messi a segno dai viola, che dovrebbero presentarsi in campo con Cerofolini tra i pali, una linea difensiva composta da Luca Mosti e Ranieri sulle corsie laterali con Illanes e Hristov a comporre la coppia centrale. A centrocampo filtro garantito da Diakhate e Kasse; sulle corsie, per quanto riguarda la linea di mezzepunte, spazio a Meli e Sottil mentre in mezzo a fungere da trequartista ci sarà Maganjic. Gori sarà la prima punta; dalla panchina possibilità per Moussa Faye, che potrebbe giocare in mezzo al campo, così come per Marozzi sulla fascia destra, attenzione anche a Salvatore Longo che rappresenta una buona soluzione per l’attacco.

La Lazio di Andrea Bonatti ha raccolto appena un punto: pareggio alla seconda giornata contro l’Udinese, poi le sconfitte - entrambe in casa - contro Chievo e Genoa. A preoccupare maggiormente l’allenatore biancoceleste è il fatto che la sua squadra non abbia ancora segnato; a caccia dei gol, Bonatti si affida a Dejan Sarac che sarà affiancato da Al Hassan e Javorcic nel tridente offensivo, con una mediana nella quale l’unico certo del posto è capitan Miceli visto che le due mezzali potrebbero cambiare insieme, con Marchesi e Abukar Mohamed pronti a prendere il posto di chi ha giocato la scorsa settimana (vale a dire Bari e Rezzi). In difesa Kalaj e Baxevanos dovrebbero essere i centrali a protezione del portiere rumeno Ionut Rus; Spizzichino e Petro sono favoriti per occupare le maglie da terzini, in questo reparto arretrato si gioca un posto anche Mauro Zitelli che può essere schierato come centrale.

