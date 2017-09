Diretta Francesco Totti/ Veterani d'Italia-Resto del Mondo (risultato live 4-1) streaming video: doppio Toni!

Francesco Totti (LaPresse)

VETERANI D'ITALIA-RESTO DEL MONDO (RISULTATO LIVE 4-1): DOPPIETTA DI TONI!

Grandissima parata di Frey su Iashvili! Assist di Totti per Salgado che in area non sbaglia! Grande match di Totti fino ad ora. L'ex capitano della Roma sta illuminando la scena. Prova ad illuminare Rivaldo, ma il pallone non arriva a destinazione. Esce Crespo ed entra Kurany. Prova il tocco raffinato Totti ma diventa un passaggio per Rossi. Totti da fuori al 19'! Vola Rossi e mette in angolo. Jankulovski sbroglia una situazione complicata nella sua area. Provano ad imbastire i Veterani d'Italia fermati dal fuorigioco. Prova Ambrosini da fuori, parata facile di Rossi. Rivaldo! Firma il tris l'asso brasiliano! Lo ricordiamo in Italia con il Milan. Totti per Ambrosini! Chiude in presa bassa Rossi. Siamo giunti alla mezz'ora del match. Migliore in campo fino ad ora Salgado, gol e assist. Arriva la doppietta di Toni! Assist di Rivaldo dalla bandierina. (agg. Umberto Tessier)

TONI E IASHVILI!

Tutto pronto per il match tra Veterani d'Italia e Resto del Mondo che vedrà il ritorno in campo di Francesco Totti. La partita benefica voluta dalla gloria locale Kakha Kaladze, che avendo passato gran parte della sua carriera nella nostra Serie A ha chiamato tante glorie del calcio italiano. Tantissime le vecchie glorie in campo. Dopo l'inno nazionale della Georgia è tutto pronto per l'inizio del match. Subito Toni! Tiro in area che batte Sebastiano Rossi! Assist di Shevchenko per Iashvili che scarta anche Frey e la mette in rete! Pareggio immediato e partita divertente. Totti cerca l'assist per Ambrosini che non ci arriva. Totti sta illuminando il match, altro servizio per Toni che non arpiona il pallone. Crespo di testa! Palla che termina sul fondo. Siamo intanto giunti al 10'. (agg. Umberto Tessier)

TANTE STELLE IN CAMPO

Pochissimi minuti al via dell’amichevole di Tbilisi fra Veterani d’Italia e Resto del Mondo, che vede senza dubbio fra i grandi protagonisti Francesco Totti, alla prima uscita su un campo di calcio dopo l’addio all’agonismo. L’attuale dirigente giallorosso ha postato sui social una foto con l'ex difensore georgiano del Milan Kakha Kaladze, organizzatore del match benefico, accompagnata da questo messaggio: "Grazie per l’invito, è un piacere rivederti”. L’altra stella più attesa è probabilmente Andriy Shevchenko, considerando che proprio oggi è il compleanno dell’ex attaccante rossonero e che incombe domenica sera la partita fra Milan e Roma, che per tanti anni è stata caratterizzata proprio dalle giocate di grandi campioni come Totti e Shevchenko, oltre che dalla presenza nella difesa rossonera dello stesso Kaladze. Tutti gli amanti del calcio avranno comunque l’occasione di ammirare una vera e propria parata di stelle, che farà felici non solamente i tifosi giallo-rossoneri. La parola dunque adesso deve passare allo stadio di Tbilisi, dove l’amichevole Veterani d’Italia-Resto del Mondo sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Francesco Totti torna a giocare una partita ufficiale. La prima dopo il ritiro. Alle ore 19.00 italiane si gioca a Tbilisi (Georgia) la partita benefica voluta dalla gloria locale Kakha Kaladze, che avendo passato gran parte della sua carriera nella nostra Serie A ha chiamato tante glorie del calcio italiano. Il nome in primo piano è quello di Francesco Totti, perché questa sarà la prima volta in cui l’ex capitano della Roma scenderà in campo dopo avere dato l’addio all’attività agonistica. Totti così va ad arricchire l’elenco dei campioni che animano queste partite benefiche, ad esempio stasera a Tbilisi vedremo anche l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti e naturalmente tanti nomi del Milan in cui Kaladze ha giocato per anni, dal capitano Paolo Maldini ad Andriy Shevchenko.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITADI FRANCESCO TOTTI

Il match tra Veterani d’Italia e Resto del Mondo (questa la denominazione ufficiale per le due squadre che scenderanno in campo a Tbilisi) sarà visibile anche in diretta tv, dal momento che sarà trasmessa sul canale Mediaset Premium Sport 2 HD per gli abbonati della pay-tv del digitale terrestre con collegamento a partire dalle ore 18.55. Questo significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video, naturalmente sempre per gli abbonati Premium, tramite l’applicazione Premium Play.

LE STELLE IN CAMPO: TOTTI, SHEVCHENKO, ZANETTI E MOLTI ALTRI

Abbiamo già citato la prima volta da ex di Francesco Totti come grande motivo d’interesse della partita odierna e anche altri grandissimi nomi quali Zanetti, Maldini e Shevchenko, che proprio oggi compie 41 anni e festeggerà con tanti ex compagni di squadra visto che il Milan fa la parte del leone in questo match tra Veterani d’Italia e Resto del Mondo. L’elenco di stelle però è davvero lungo: Zvonimir Boban, attuale numero due dell’Uefa, quindi Mauro Tassotti, Billy Costacurta, Demetrio Albertini, Luigi Di Biagio, Marco Delvecchio, Pietro Viechowood, Ibrahim Ba, Benito Carbone, Giuseppe Favalli, Massimo Ambrosini, Hernan Crespo, Massimo Oddo, Sebastiano Rossi, Christian Abbiati, Marek Jankulovski, Dario Simic, Ivàn Còrdoba, Sebastien Frey, Dino Baggio e pure Rivaldo e Carles Puyol.

LO SCOPO BENEFICO

La gara Veterani d’Italia e Resto del Mondo servirà per raccogliere fondi in favore della Georgia, ed in particolare per la ricostruzione della foresta di Borjomi, distrutta in parte la scorsa estate in seguito ad un incendio. A promuovere l’evento appunto Kakha Kaladze, che dopo avere appeso le scarpette da calcio al chiodo si è buttato nell’attività politica in patria. A Tbilisi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con i tifosi che dovrebbero superare quota 40mila presenze. Sicuramente sarà un’occasione per fare del bene e nel contempo vedere all’opera grandi stelle del passato, formula tradizionalmente vincente in partite di questo genere.

