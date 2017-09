Infortunio Perotti/ Edema alla coscia destra: l’attaccante della Roma salta il Milan

Diego Perotti, attaccante Roma - LaPresse

Nuovo infortunio muscolare in casa Roma. Si è infatti fermato Diego Perotti. L’ex Genoa era già indisponibile per la sfida contro il Qarabag di Champions League, ma gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, hanno messo in luce il problema del giallorosso. Come da comunicato del club capitolino, Perotti soffre di «edema post/distrattivo del muscolo bicipite femorale della coscia destra». Niente trasferta di San Siro quindi, con il capitolino che sarà costretto a vedere il Milan dalla tribuna. Il calciatore dovrebbe comunque essere a disposizione subito dopo la pausa per le nazionali, quindi in tempo per la delicata "sfida Champions League" fra la Roma e il Napoli in programma sabato 14 ottobre all’Olimpico, a partire dalle ore 20:45.

OTTO STOP MUSCOLARI IN UN MESE

Una vera e propria emergenza per l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, che in vista della trasferta di San Siro potrà contare solo su tre attaccanti, leggasi Dzeko, El Shaarawy e Cengiz Under, con il jolly Florenzi. Non va infatti dimenticato che in infermeria vi è già da tempo Patrick Schick (anche lui dovrebbe tornare dopo la sosta), e da qualche ora a questa parte si è fermato anche Defrel. Anche il francese ha riportato un infortunio muscolare, per un totale di otto stop in un solo mese, tenendo conto anche di Bruno Peres, Nura, Karsdorp, Moreno e Nainggolan. Una situazione che inizia a destare qualche preoccupazione, visto che il povero Di Francesco non ha mai potuto fino ad ora allenare la squadra al gran completo. Forse il quadro generale migliorerà dopo la sosta, e a Trigoria tutti incrociano le dita.

