KUN AGUERO/ Incidente shock in taxi: costole rotte e due mesi di stop, addio Napoli

Aguero, attaccante Manchester City - LaPresse

Una vera e propria notte horror per il Kun Aguero. L’attaccante del Manchester City e della nazionale argentina, si trovava ad Amsterdam, per assistere al concerto dell’amico Maluma, e dopo la serata stava tornando in aeroporto, in taxi. Peccato però che il mezzo su cui viaggiava abbia perso il controllo, finendo contro un palo della luce. Dalle prime ricostruzioni si parla di una velocità molto sostenuta dell'auto, attorno ai 160 km/h, il che giustificherebbe appunto lo scontro. Fortunatamente, almeno se così si può dire, il calciatore sudamericano se l’è cavata con qualche costola fratturata e tanto, tantissimo spavento. Purtroppo per il Kun, le costole fratturate sono davvero dolorose, e soprattutto, impediscono quasi qualsiasi movimento, a cominciare dal semplice respirare, ridere o tossire.

ADDIO ALLA DOPPIA SFIDA COL NAPOLI

In Inghilterra i tabloid parlano di circa due mesi di stop, il che significherebbe che Aguero tornerebbe solamente alla fine dell’anno, attorno ai primi di dicembre. Se tali anticipazioni venissero confermate, il calciatore dei Citizens salterà la doppia sfida di Champions League contro il Napoli in programma il prossimo 17 ottobre all’Etihad Stadium, e il primo novembre al San Paolo. Aguero, che tra l’altro doveva giocare contro il Chelsea nell’anticipo di sabato della Premier League, gara di cartello del turno in programma, ma ovviamente non ci sarà. Questa mattina la compagine di Manchester ha diffuso un brevissimo comunicato in cui viene specificato come il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti in queste ore, ma è logico pensare che Aguero non tornerà a calcare i campi da gioco per almeno qualche settimana.

© Riproduzione Riservata.