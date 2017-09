Matera Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Paganese, LaPresse

Matera-Paganese, diretta dal signor Zingarelli di Siena, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone C. Matera e Paganese tornano in campo per riscattare un weekend difficile, vissuto con le gare di sabato 23 settembre. I lucani, dopo aver esordito in campionato battendo l'Akragas in casa, hanno raccolto solo due punti nelle successive quattro partite. Sabato scorso contro la capolista Monopoli, al di là di quelli che potevano essere pronostici e valutazioni della vigilia, si è capito che i rapporti di forza al momento sono favorevoli ai pugliesi, che si sono imposti con un secco due a zero con le reti di Saraò e Genchi su rigore. Non è andata meglio alla Paganese, che in casa contro la Juve Stabia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, dopo lo stop subito ad Agrigento contro l'Akragas. Solo un punto in tre partite per i campani dopo la brillante vittoria sul campo del Cosenza del 2 settembre scorso. Nella rincorsa ai rispettivi obiettivi stagionali le due squadre dovranno necessariamente lanciare un segnale: partita delicata soprattutto per un Matera che senza una vittoria potrebbe riflettere sul destino della panchina di Auteri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE MATERA PAGANESE

Matera Paganese, valida per la sesta giornata della Serie C girone C, si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito sportitalia.com.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che si fronteggeranno venerdì sera. Padroni di casa del Matera schierati con il portiere sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a tre composta da Mattera, Sernicola e Scognamillo. Urso e De Falco saranno i due centrali di centrocampo, mentre il brasiliano Angelo coprirà la corsia laterale di destra e Casoli la fascia mancina. L'attacco sarà guidato come centravanti dall'argentino Corado, affiancato nel tridente da Strambelli e Battista. La risposta della Paganese sarà affidata al senegalese Gomis alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Picone, Meroni, Carini e Della Corte. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Cesaretti, Bernardini e Baccoli, in attacco nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Talamo, Regolanti e Tascone.

LA CHIAVE TATTICA

Per il Matera il marchio di fabbrica tattico sarà sempre il 3-4-3 di mister Auteri, mentre la Paganese sarà schierata con il 4-3-3 disegnato dall'allenatore Favo, arrivato sulla panchina dei campani dopo l'addio a Matrecano. Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta a Matera il 4 settembre 2016, nella fase iniziale dello scorso campionato, con vittoria dei lucani per due a uno con le reti di Armellino e Strambelli nei primi dieci minuti, con i campani che sono riusciti solamente ad accorciare le distanze con Cicerelli nella ripresa. La Paganese ha fatto risultato per l'ultima volta in campionato in terra lucana il 29 agosto del 2014, pari uno a uno riacciuffato al novantaduesimo con un gol di Vinci, dopo che il Matera si era portato in vantaggio nel primo tempo grazie a Cuffa.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker sul match: lucani favoriti in maniera abbastanza netta, con vittoria interna quotata 1.76 da Paddy Power, mentre Bet365 alza fino a 4.50 la quota relativa al successo esterno della formazione campana, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.50 da William Hill.

