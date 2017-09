Parma Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma-Salernitana, LaPresse

Parma-Salernitana, diretta dall'arbitro Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano con l'ausilio dei guardalinee Intagliata e Soricaro e del quarto ufficiale Prontera, è in programma allo stadio Ennio Tardini venerdì 29 settembre 2017 alle ore 20.30. Le due squadre avranno l'onore di aprire con l'anticipo il programma della settima giornata di Serie B 2017-2018, una sfida certamente interessante nel contesto di un campionato cadetto che evidentemente è ancora molto equilibrato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE PARMA SALERNITANA

Sarà possibile seguire Parma-Salernitana solamente sulle reti di Sky Sport che possiede i diritti esclusivi del campionato di Serie B: appuntamento su Sky Sport 1 (201), Sky Supercalcio (206) e Sky Calcio 1 (251) per la diretta tv del match, in alternativa i clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio potranno guardare l'incontro in diretta streaming video su Sky Go.

IL CONTESTO

Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento provenendo da una vittoria: i ducali di D'Aversa nell'ultima giornata di campionato sono tornati a strappare i tre punti espugnando il Penzo di Venezia mentre i granata di Bollini hanno trovato il loro primo successo nella regular season di Serie B battendo per 2 a 0 lo Spezia. In classifica il Parma a quota 9 punti si trova a ridosso della zona play-off, obiettivo dichiarato dei crociati che intendono tornare nel più breve tempo possibile nella massima categoria dopo gli anni di purgatorio tra i dilettanti, la Serie C e ora la categoria cadetta; la Salernitana dopo un inizio problematico è riuscita a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione anche se la graduatoria rimane molto corta e basta un altro passo falso per ripiombare in fondo al gruppo. Tra le mura amiche del Tardini il Parma ha sorriso solamente nella gara inaugurale del campionato di Serie B battendo di misura la Cremonese, dopodiché sono arrivate due sconfitte nelle sfide contro Brescia ed Empoli; lontano dall'Arechi la Salernitana non è ancora riuscita a vincere collezionando due pareggi e una sconfitta nelle gare in trasferta sin qui disputate.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SALERNITANA

Cerchiamo di capire come potrebbero presentarsi in campo le due squadre protagoniste al Tardini dell'anticipo della settima giornata di Serie B 2017-2018. Nelle file del Parma a difendere la porta ci sarà come sempre Frattali, al centro della difesa è probabile un'ulteriore riconferma di Alessandro Lucarelli accanto a Valerio Di Cesare con i terzini Iacoponi e Scaglia che completeranno la retroguardia dei ducali; il 34enne Munari guiderà la linea mediana assieme agli altri due centrocampisti che a meno di colpa di scena saranno Dezi e Barillà; il tridente d'attacco sarà formato dalla punta centrale Calaiò affiancato dalle ali Nocciolini e Di Gaudio, non è escluso comunque un ripiego di Yves Baraye. Per la sua Salernitana, Bollini è intenzionato a schierare Radunovic in porta, la linea di difesa a tre prevede la presenza di soli centrali, Tuia e Bernardini sono ragionevolmente certi di una maglia da titolare con Mantovani e Schiavi che si contenderanno l'ultimo posto a disposizione nella retroguardia dei granata; i terzini Vitale e Pucino scaleranno a centrocampo dando così man forte a Ricci e Minala; per il ruolo di punta centrale è sicuramente favorito Bocalon, andranno invece a occupare le corsie esterne Rossi e Rodriguez.

LA CHIAVE TATTICA

Da quando allena il Parma, Roberto D'Aversa molto raramente ha rinunciato al 4-3-3, modulo con il quale il tecnico dei crociati si trova decisamente a suo agio. Solitamente anche Bollini usa il 4-3-3 ma a causa degli scarsi risultati di inizio stagione il tecnico della Salernitana ha provato a cambiare modulo, in effetti il passaggio al 3-4-3 sembra aver dato i suoi frutti data la vittoria ai danni dello Spezia, in questa maniera sono venuti a mancare i riferimenti agli avversari che avevano preso le misure ai granata e al loro sistema di gioco.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker non si sbilanciano apertamente ma tendono a dare più fiducia al Parma rispetto alla Salernitana: infatti l'1 dei ducali su WilliamHill viene dato a 2,00 a differenza della quota di 3,20 che Bwin ha stabilito per il risultato di parità, su Unibet il 2 degli ospiti può fruttare una vincita pari a 4,30 la posta giocata. Finora Parma e Salernitana hanno faticato a trovare la via del gol, ecco perché su PaddyPower la quota dell'Under (1,52) è più bassa rispetto all'Over (2,45); su Betclic il risultato esatto di 0-0 è quotato a 7,00.

