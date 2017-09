Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (7^ giornata)

Probabili formazioni Serie B - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

Si avvicina la settima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Dall’anticipo di questa sera fino al posticipo di lunedì sera, passando per le otto partite del sabato pomeriggio e il posticipo di domenica, stiamo per vivere un altro lunghissimo weekend con il campionato cadetto. Andiamo quindi a dare insieme uno sguardo generale alle probabili formazioni delle 22 squadre che scenderanno in campo: i moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori che stanno preparando questo nuovo turno della Serie B.

PARMA-SALERNITANA

Nell’anticipo di questa sera il Parma di D’Aversa dovrebbe schierarsi secondo il modulo 4-3-3, imperniato sul tridente d’attacco nel quale dovremmo vedere in campo dal primo minuto Baraye, Calaiò e Di Gaudio. Quanto alla Salernitana, l’allenatore dei campani Bollini dovrebbe invece affidarsi ad un più prudente modulo 3-5-2 con la coppia d’attacco che sarà formata da Bocalon e Rossi.

ASCOLI-PALERMO

Fiorin dovrebbe schierare il suo Ascoli secondo il modulo 4-2-3-1 sabato pomeriggio: nel reparto d’attacco vedremo dunque in azione Varela, Clemenza e Baldini alle spalle della punta centrale, che sarà Favilli. Quanto invece al Palermo, ecco che il tecnico Tedino dovrebbe mettere in campo i rosanero secondo il modulo 3-5-1-1, con Coronado in appoggio alla punta centrale Embalo.

AVELLINO-EMPOLI

Avellino in campo presumibilmente con il modulo 4-4-1-1, che dovrebbe essere quello scelto dal mister Novellino. In attacco avremo dunque Morosini come trequartista e Ardemagni in qualità di centravanti. L’Empoli di mister Vivarini dovrebbe invece rispondere con un modulo 3-4-1-2, nel quale Krunic sarà il trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata da Donnarumma e Caputo.

BRESCIA-PERUGIA

Boscaglia dovrebbe mettere in campo il suo Brescia secondo il modulo 3-5-2, che sarà imperniato sulla coppia d’attacco composta dall’eterno Caracciolo e da Ferrante. La risposta del Perugia sarà affidata ad un aggressivo modulo 4-3-3, nel quale l’allenatore degli umbri Giunti dovrebbe puntare sul tridente composto da Di Carmine, Han e Mustacchio, che già tante soddisfazioni gli ha regalato.

CARPI-PESCARA

La probabile formazione del Carpi di Calabro prevede il modulo 3-5-1-1, con Belloni ad agire sulle trequarti in appoggio alla punta avanzata degli emiliani, che dovrebbe essere Manconi. Quanto al Pescara, naturalmente Zeman non derogherà dal suo immancabile e immutabile 4-3-3, con il tridente d’attacco abruzzese che sarà composto verosimilmente da Del Sole, Pettinari e Capone.

CITTADELLA-VIRTUS ENTELLA

Il Cittadella di Venturato dovrebbe scendere in campo sabato pomeriggio al Tombolato secondo il modulo 4-3-1-2, nel quale Schenetti sarà il trequartista alle spalle della coppia di attaccanti composta da Kouame e Litteri. Risponderà la Virtus Entella con lo stesso schema, perché anche Castorina si affiderà al 4-3-1-2: in attacco Aramu sarà il trequartista, alle spalle del tandem d’attacco con De Luca e Diaw.

PRO VERCELLI-CESENA

Pro Vercelli in campo presumibilmente con il modulo 4-3-2-1. Questa infatti dovrebbe essere la scelta dell’allenatore Grassadonia, con Vajushi e uno fra Bifulco e Konate alle spalle della punta centrale Raicevic. Dall’altra parte, il Cesena di Camplone dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2, imperniato sulla coppia d’attacco che dovrebbe essere composta da Gliozzi e Jallow per i romagnoli.

SPEZIA-BARI

In vista della partita di sabato, l’allenatore dello Spezia Gallo dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2, nel quale la coppia d’attacco sarà formata da Okereke e Marilungo. La risposta del Bari allenato da mister Grosso dovrebbe essere affidata ad un aggressivo modulo 3-4-3, nel quale ci attendiamo un tridente d’attacco composto da Improta, Nenè e Floro Flores per i galletti pugliesi.

TERNANA-VENEZIA

La probabile formazione della Ternana di Pochesci dovrebbe prevedere un modulo 4-3-1-2 con Tiscione nei panni del trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Montalto e Carretta. La risposta del Venezia di Inzaghi dovrebbe essere affidata a un modulo 4-3-3, in cui l’ex Superpippo per risolvere la poca produzione offensiva dei suoi si affiderà a Falzerano, Zigoni e Moreo.

FOGGIA-NOVARA

Nel posticipo di domenica pomeriggio, la probabile formazione del Foggia dovrebbe essere schierata secondo il modulo 4-3-3, nel quale Stroppa in attacco dovrebbe affidarsi al tridente composto da Chirichò, Mazzeo e Fedato. Modulo speculare anche per il Novara di Corini; nel 4-3-3 piemontese il tridente dovrebbe invece essere formato da Di Mariano, Macheda e Chajia.

FROSINONE-CREMONESE

Per il posticipo di lunedì sera che chiuderà la giornata di Serie B, il Frosinone di mister Longo si affiderà al modulo 3-5-2 che in attacco dovrebbe vedere titolare il tandem formato da Ciano e Dionisi. Quanto agli ospiti della Cremonese, ecco che il tecnico dei lombardi Tesser dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2, con Piccolo trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Brighenti e Paulinho.

© Riproduzione Riservata.