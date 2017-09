Totti torna a giocare / Con Maldini, Boban, Rivaldo e altre stelle partecipa all’amichevole voluta da Kaladze

Francesco Totti, ex capitano Roma - LaPresse

Domani Francesco Totti tornerà in campo. Tranquilli, l’ex capitano della Roma non ha deciso di tornare a giocare, ma semplicemente parteciperà ad una partita benefica organizzata dall’ex difensore del Milan e della nazionale georgiana, Kaladze. Lo scenario sarà Tbilisi, capitale della Georgia, e in campo vi saranno dei campionissimi che hanno popolato la Serie A negli anni addietro. Oltre al Pupone, attenzione alla leggenda Milan Paolo Maldini, e ancora, l’ex Pallone d’Oro Shevchenko, Zvonimir Boban, attuale numero due dell’Uefa, quindi Tassotti, Costacurta, Albertini, Di Biagio, Delvecchio, un altro ex Pallone d’Oro come Rivaldo, Viechowood, Ba, Carbone, Favalli, Ambrosini, Crespo, Oddo, Sebastiano Rossi, Abbiati, Jankulovski, Simic. A completare lo scacchiere, altre stelle non di Milan e Roma come Javier Zanetti, Ivàn Còrdoba, Frey, Dino Baggio, Annoni, e forse Puyol.

GARA IN FAVORE DELLA FORESTA DEL BORJOMI

La gara servirà per raccogliere fondi in favore della Georgia, ed in particolare per la ricostruzione della foresta del Borjomi, distrutta in parte la scorsa estate in seguito ad un incendio. A promuovere l’evento, come detto sopra, Kaladze, tra l’altro, candidato sindaco di Tbilisi. Il match sarà organizzato così: da una parte una formazione giallorossonera, capitanata ovviamente da Totti e Maldini, e dall’altra il resto del mondo. A Tbilisi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con i tifosi che dovrebbero superare quota 40mila presenze. Sicuramente sarà un’occasione per fare del bene e nel contempo vedere all’opera grandi stelle del passato, nonché ed in particolare Francesco Totti, che si rimette per la prima volta gli scarpini da calcio dopo il ritiro dello scorso maggio.

© Riproduzione Riservata.