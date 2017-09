Video/ Athletic Bilbao Zorya (0-1): highlights e i gol della partita (Europa League girone J)

Video Athletic Bilbao Zorya (LaPresse)

Clamoroso tonfo dell’Athletic Bilbao al San Mames. I baschi perdono 0-1 contro lo Zorya. Decide il gol siglato nel primo tempo da Kharatyn. La classifica del girone J vede adesso l’Ostersunds al comando con 6 punti dopo 2 gare. Segue lo Zorya a quota 3, chiudono l’Athletic Bilbao e l’Herta Berlino con 1 punto ciascuno. Nel prossimo turno di Europa League i baschi saranno ospiti della capolista mentre lo Zorya ospiterà l’Herta.

SINTESI PRIMO TEMPO

Athletic Bilbao in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Herrerin, linea difensiva composta da Boveda, Etxeita, Laporte e Saborit. A centrocampo spazio a San José e Benat Etxebarria mentre in avanti ci sono Williams, Raul Garcia, Muniain a servizio di Aduriz, unica punta. Lo Zorya risponde con il 4-1-4-1. In porta Lunin, difesa formata da Opanasenko, Svatok, Grechyshkin e Sukhotskiy. In mediana Khatarin, in zona offensiva Karavaev, Silas, Andriyevskiy e Lunov, a supporto di Gromov. Si parte forte, Muniain protagonista. Il numero 10 dell'Athletic entra in area, si porta la palla sul destro e con un tiro a giro per poco non beffa Lunin centrando la traversa. Qualche istante dopo ecco un'altra percussione di Muniain, che va sul fondo e scarica rasoterra verso Raul Garcia, il cui tiro di prima intenzione termina però alto. Altra chance per Muniain. Cross insidioso di Williams dalla destra, la palla attraversa l'area e viene raccolta dal numero 10, la cui girata di prima intenzione è però imprecisa. Al 12esimo minuto di gioco Gromov prova a inserirsi in area del Bilbao, approfittando di una sponda di testa di Andriyevskiy, ma i due centrali di casa si chiudono bene sventando il pericolo. Poco dopo clamorosa occasione per Etxeita. Colpo di testa a porta vuota sugli sviluppi di un corner per l'Athletic battuto da Muniain, palla di poco a lato. Lunin tira un grosso sospiro di sollievo. Dopo qualche minuto altri brividi per la retroguardia dello Zorya, con Lunin che rinvia addosso a Williams, ma per sua fortuna l'esterno non riesce ad approfittarne. Lo Zorya si chiude bene provando a pungere in contropiede. Lancio lungo di Kharatin a cercare l'inserimento di Gromov alle spalle dei due centrali avversari, ma il tentativo è impreciso. Ci prova anche il giovane Silas, che raccoglie una palla vagante al limite dell'area dell'Athletic Bilbao e va al tiro, messo in corner da una deviazione di Laporte. Gli ospiti insistono e al 28esimo trovano il vantaggio. Kharatin stacca di testa su corner dalla sinistra battuto da Sukhotskiy, la palla si infila nell'angolo alla sinistra di Herrerin. Ottimo scambio fra Silas e Gromov al limite dell'area dell'Athletic Bilbao, ma il numero 28 dello Zorya si porta il pallone in posizione defilata e l'occasione sfuma. Muniain prova a scuotere i suoi con un tiro dalla media distanza che però termina direttamente in curva. L'Athletic non riesce a reagire adeguatamente. Tentativo al volo di Raul Garcia sul cross di Williams dalla destra, palla a lato. La formazione ucraina si chiude con ordine lasciando pochissimi spazi ai baschi. Al 41esimo iniziativa personale di Williams, che addomestica alla grande un lancio lungo di Benat ed entra in area dalla destra, supera Sukhotskiy, ma viene chiuso dal raddoppio di Grechyshkin prima che possa calciare. Athletic Bilbao irriconoscibile.

SINTESI SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia senza nessun cambio proposto dai due allenatori. La prima occasione della ripresa arriva al 48esimo. Bel tiro al volo dalla media distanza di San Josè. Palla ad un soffio dal palo alla sinistra di Lunin. Poco dopo i padroni di casa sfiorano il pareggio. Buono l'inserimento di Aduriz sul lancio di Boveda, ma l'attaccante non riesce a superare Lunin in uscita. Sugli sviluppi dell'azione, colpo di testa di Williams, respinto da un buon intervento del portiere ospite. Ci prova pure Raul Garcia. Squillo da posizione favorevole, Lunin ci mette i pugni e respinge il pallone. Al 54esimo arriva la prima sostituzione. Silas lascia spazio a Gordiyenko tra le fila dello Zorya. Tra le fila dell'Athletic entra Iturraspe al posto di Etxeita. Ammonito qualche istante dopo Opanasenko. Sostituzione per lo Zorya. Gromov viene sostituito, al suo posto entra Kochergin. L'Athletic Bilbao risponde inserendo Cordoba al posto di Saborit. Il neo-entrato basco si fa subito notare per un tiro velenoso. Lunin risponde con sicurezza. Ammonito intanto Gordiyenko per fallo ai danni di Cordoba. Muniain prova a mettersi in proprio, ma viene chiuso dall'ottimo lavoro della difesa avversaria all'altezza dell'area di rigore. Tentativo di Raul Garcia. Bordata col mancino da parte del numero 22 dell'Athletic Bilbao, palla alta di poco. Benat lascia spazio ad Aketxe per l'Athletic. Cartellino giallo anche per Andriyevskiy per fallo ai danni di Muniain. Tra le fila ospiti entra Checher al posto di Lunov. I padroni di casa alzano la pressione nei minuti finale costringendo gli avversari a restare nella propria metà campo. Aketxe ci prova da distanza impossibile, l'Athletic non riesce a distendersi come vorrebbe. Nei minuti finali lo Zorya resiste e ottiene una vittoria storica.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ATHLETIC BILBAO ZORYA (0-1): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.