Video / Colonia Stella Rossa (0-1): highlights e i gol della partita (Europa League girone H)

Il Colonia cade in casa 0-1 contro la Stella Rossa. Decide il gol di Boakye. Tedeschi parecchio sfortunati con ben tre pali colpiti e tante occasioni sprecate. In classifica Arsenal in vetta al girone H a punteggio pieno, segue la Stella Rossa a 4. Un punto invece per il Bate e zero per il Colonia. Nel prossimo turno di coppa i rossoneri saranno ospiti del Bate mentre la Stella Rossa affronterà in casa l’Arsenal.

SINTESI PRIMO TEMPO

Stoger lancia il 3-5-2. Tra i pali Horn, linea difensiva composta da Meré, Sorensen e Heintz. A centrocampo da destra verso sinistra ci sono Olkowski, Ozcan, Lehmann, Jojic e Rausch. In attacco spazio a Cordoba e Guirassy. La Stella Rossa replica con il 4-2-3-1. Borjan in porta, zona difensiva occupata da Stojkovic, Babic, Le Tallec e Gobeljic. In mediana Dondald e Krsticic mentre in avanti ecco Srnic, Kanga e Radonijc a supporto di Boakye, unica punta. Nei primi minuti le due squadre si studiano cercando di intuire le intenzioni avversarie. Olkowski viene servito sulla destra. Cross basso, intercettato da Le Tallec, che allontana poi il pallone. La prima chance del match è per la Stella Rossa. Kanga controlla benissimo un suggerimento basso e verticale di Babic. Scarta anche Horn in uscita ma spara fuori a porta spalancata. Ancora Stella Rossa al tiro: Donald si coordina dalla trequarti e lascia partire un destro potente. Anche troppo: palla alta sopra la traversa. Si fa vedere Boakye. L'ex Sassuolo riceve basso al limite da Stojkovic. Prova a girarsi per calciare ma Sorensen lo segue bene e gli mura la conclusione. Sul corner che segue si crea un parapiglia in area. Per poco Heintz non rischia l'autogol dopo un tocco sporco di Boakye. Si torna dalla bandierina. Stella Rossa dominante. Kanga prova la conclusione dalla lunga distanza, dopo aver saltato Lehmann. Palla colpita male: che termina alta. Poco dopo Boakye svetta nettamente su Sorensen, provando a girare di testa il cross lasciato partire dal lato destro del campo da Stojkovic. Palla fuori, ma non di molto. Al 28esimo riecco Kanga. Lehmann viene scippato ingenuamente del pallone. Prova ad approfittarne subito il trequartista ospite: il suo destro a giro è però troppo centrale. Gli ospiti trovano il meritato vantaggio alla mezzora. Donald recupera l'ennesimo pallone e rilancia in avanti. Boakye si prende gioco con il fisico di Meré, che gli lascia il tiro con il destro dal limite. Palla calciata potente, che assume una strana traiettoria: beffato Horn. Il Colonia prova a rendersi pericoloso con Jojic. Nasce tutto da una punizione calciata dentro da Rausch. Borjan esce in anticipo di pugni su Guinassy e allontana al limite. Jojic, peraltro ex Partizan, prova la beffa con il colpo di testa che si perde fuori di poco. Risposta ospite affidata a Srnic. Il 55 della Stella Rossa prova la frustata da fuori area. Parte un tiro teso di collo, che fischia non troppo alto sopra la traversa. Ci prova anche Radonjic. Riceve largo a sinistra, accentrandosi prima di calciare forte con il destro. Pallone che si perde oltre il fondo sul primo palo. Al 38esimo è il turno di Kanga. Lanciato a tutta velocità sull'ennesima ripartenza serba, il trequartista potrebbe rifinire, invece calcia da lontano, centrando in pieno Meré. Qualche istante dopo Kanga viene ammonito. Sorensen era in anticipo sul pallone conteso, e il numero 8 in maglia bianca è entrato con il piede posto in modo pericoloso. Inevitabile il giallo, che è quasi un arancione. Nel finale di primo tempo cartellini gialli anche per Babic e Gobeljic.

SINTESI SECONDO TEMPO

A inizio secondo tempo doppio cambio per il Colonia. Escono Guirassy e Meré, entrano Osako e Bittencourt. Al 47esimo Radonjic si rende ancora pericoloso. Sfonda ancora a sinistra alla velocità di una scheggia. Appoggio al centro a cercare Boakye, ma palla troppo sul secondo palo. Sfuma per poco la chance. Calcio d'angolo per i padroni di casa, calciato da Jojic. Borjan svetta e fa sua la sfera in presa alta. Al 52esimo si mette in mostra il neo-entrato Bittencourt. Impatta di testa tutto solo sul traversone calciato da Jojic. Palla che si perde larga a lato della porta di Borjan. Colonia in controllo del match. Poco dopo Cordoba prova una rovesciata spettacolare per mandare in porta un traversone letto in maniera approssimativa da Stojkovic. Palla larga, però. Ammonito intanto Olkowski. Entrata in scivolata in netto ritardo ai danni di Radonjic, ed inevitabile ammonizione per lui. Bittencourt si mette in mostra. Si accentra al limite e calcia: tiro strozzato, che muore rimbalzando sul petto sicuro di Borjan. Al 58esimo il Colonia va vicinissimo al pareggio. Jojic viene liberato davanti a Borjan in inserimento da Cordoba. Calcia a botta sicura ma il suo tentativo viene respinto dal palo. Risposta della Stella Rossa affidata a Boakye. Aggancio elegante sul pallone calciato profondo dal compagno. Tentativo molto ambizioso del ghanese: palla che si perde piuttosto alta. Poco dopo l'attaccante ex Serie A è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Al suo posto dentro Pesic. Jojic intanto prende un altro palo. Destro potentissimo da fuori area del centrocampista serbo, che proprio non riesce a fare lo sgarbo ai suoi ex rivali. Colpito in pieno il legno. Secondo cambio operato dalla Stella Rossa. Fuori Radonjic, dentro al suo posto Milic. La sfortuna non abbandona il Colonia. Rausch crossa un bel pallone a centro area da sinistra. Bittencourt interviene in anticipo su Borjan, fermato però dal terzo legno colpito dai tedeschi. Sostituzione per il Colonia: fuori Olkowski, al suo posto spazio per Clemens. Terzo e ultimo cambio anche per i serbi. Fuori uno stanco Krsticic, dentro Racic per gli ultimi tredici minuti più recupero. Nei minuti finali il Colonia insiste ma il muro eretto dallo Stella Rossa regge bene.

