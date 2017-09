Video/ Everton Apollon (2-2): highlights e i gol della partita (Europa League girone E)

Video Everton Apollon (LaPresse)

La sfida tra Evertone e Apollon si conclude su un pirotecnico 2 a 2, un pareggio difficilmente previdibile prima dell'inizio della gara che è stata aperta da due erroracci, quello di Williams ha dato il la al vantaggio iniziale firmato Sardinero mentre quello di Hector Yuste ha permesso a Rooney di pareggio pochi minuti dopo. Nella ripresa il gol di Vlasic sembrava aver deciso l'incontro ma, nonostante l'inferiorità numerica, i ciprioti sono riusciti incredibilmente a pareggiare all'88' proprio con Hector Yuste. Iniziano meglio a sorpresa gli ospiti che riescono addirittura a passare in vantaggio al 13' quando Williams commette un clamoroso errore rinviando sui piedi di Magliza il cui cross ha trovato perfettamente appostato sul secondo palo Sardinero che ha superato Pickford con un bel tiro di prima intenzione. I padroni di casa faticano a reagire ma al 21' i ciprioti regalano letteralmente il vantaggio ai "toffies" quando Hector Yuste ha completamente sbagliato il retropassaggio verso il proprio portiere servendo così a Rooney la possibilità di segnare appoggiando a porta vuota da due passi. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano di capitolare al 24' quando Sigurdsson ha calciato con una mezza-girata al volo dopo l'intelligente sponda aerea di Davies ma Bruno Vale è riuscito a bloccare il tentativo del numero 10 di casa. Al 28' è stato poi ancora Rooney a sfiorare il vantaggio con uno stupendo tiro a giro dal limite dell'area che è uscito di pochissimo dal palo lontano. Il primo tempo si è così conclusa sul sorprendente punteggio di parità, un 1 a 1 comunque meritato dai ciprioti.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre immediatamente con una sostituzione decisamente offensiva decisa da Koeman che ha mandato in campo Vlasic al posto di Gueye. Nonostante la pressione degli inglesi non succede praticamente più nulla fino al 64' quando sulla punizione di Sigurdsson Williams ha colpito di testa da distanza ravvicinata mettendo fuori. Due minuti dopo però arriva l'episodio che ha deciso l'incontro quando Sigurdsson si è inventato un assist per Vlasic che scattato alla perfezione sul filo del fuorigioco riuscendo a fulminare il portiere ospite con un potente tiro rasoterra. I ciprioti accusa il colpo e rischiano di capitolare nuovamente al 77' quando Calvert Lewin ha potuto calciare dal limite dell'area sfiorando il palo. All'85' il difensore ospite Robertge ha letteralmente perso le staffe commettendo un bruttissimo fallo da dietro su Calver Lewin costringendo così il direttore di gara ad estrarre un sacrosanto cartellino rosso. Quando la gara sembrava ormai chiusa, all'88' arriva il sorprendente pareggio dell'Apollon che nasce da una innocua punizione dalla trequarti sulla quale proprio Hector Yuste, autore dell'erroraccio che aveva permesso a Rooney di pareggiare, è riuscito a saltare più in alto di tutti e ad insaccare gelando il Goodison Park. I padroni di casa provano a gettarsi in avanti alla caccia di un insperato gol che sfiorano al 90' quando Calvert Lewin che ha potuto colpire di testa tutto solo da dentro l'area piccola ma il tiro dell'attaccante troppo centrale è stato miracolosamente respinto da Bruno Vale. Dopo tre minuti di recupero si è così concluso questo incredibile incontro che si è chiuso con un imprevidibile pareggio di 2 a 2 che delude totalmente i padroni di casa che non sono riusciti a mettersi alle spalle la debacle di Reggio Emilia contro l'Atalanta, mentre i ciprioti con un primo tempo positivo rilanciano le proprie possibilità di lottare in questo complicato girone.

