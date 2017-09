Video/ Lazio Zulte Waregem (2-0): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Lazio Zulte Waregem (Foto LaPresse)

La Lazio ottiene la seconda vittoria di fila nella fase a gironi di Europa League: dopo aver battuto in rimonta il Vitesse, i biancocelesti regolano lo Zulte Waregem per 2 a 0, nella classifica del gruppo K di Europa League gli uomini di Simone Inzaghi rimangono in testa a punteggio pieno assieme al Nizza che dovranno affrontare nello scontro diretto per il primo posto in programma il prossimo 19 ottobre. Felipe Caicedo è riuscito a segnare il primo gol con la maglia della Lazio firmando la rete dell'1 a 0 che ha aperto le danze, pur entrando dalla panchina Ciro Immobile è riuscito a realizzare il suo 13^ gol stagionale tra campionato, supercoppa, Europa League e nazionale. All'Olimpico di Roma i padroni di casa hanno tirato per 6 volte in porta eppure non sono riusciti a mettere subito in cassaforte i tre punti, gli ospiti sono rimasti in corsa fino all'ultimo con Strakosha che ha dovuto compiere due grandi parate su Leya Iseka e Olayinka. I biancocelesti sono rimasti spesso in zona d'attacco guadagnando 7 calci d'angolo, sostanziale equilibrio invece sul possesso palla: 51% a 49% in favore dello Zulte che come abbiamo detto è andato più volte vicino al pari senza trovare la via del gol.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara l'attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento perché la squadra ha vinto, abbiamo ottenuto i tre punti che erano il nostro obiettivo primario. Ovviamente mi fa piacere aver segnato, sto recuperando la forma ottimale. Ci sta soffrire contro una squadra organizzata che in Belgio ha vinto la coppa nazionale, l'importante è aver fatto risultato".

Le parole del tecnico della lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport: "Primi 20 minuti buonissimi, dopo il vantaggio abbiamo abbassato il ritmo permettendo allo Zulte di rientrare in partita, dovevamo segnare il secondo gol decisamente prima, importantissime le parate di Strakosha. Si tratta della terza partita in una settimana, penso sia normale e fisiologico un calo di rendimento. Penso che Caicedo e Immobile possano tranquillamente giocare assieme, lo hanno già fatto stasera e nella gara contro il Vitesse. Luis Alberto ha preso un brutto colpo da Baudry, il piede gli si è gonfiato ed è andato in ospedale per una tac".

Nel post-gara di Sky Sport è intervenuto anche Marco Parolo: "Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati meritatamente in vantaggio, pur rallentando i ritmi abbiamo sfiorato il raddoppio ben prima del novantesimo, non dimentichiamo che in Europa League non esistono squadre materasso. Giocare in uno stadio vuoto mette sempre tristezza, senza il supporto dei tifosi è più facile avere cali di tensione e per questo motivo abbiamo concesso qualche occasione di troppo dagli avversari. Fin dal ritiro di Auronzo abbiamo lavorato con un solo modulo cercando di portare avanti la nostra idea di gioco, abbiamo la piena consapevolezza dei nostri mezzi, talvolta anche troppa. Possiamo e dobbiamo crescere".

