Video/ Maccabi Tel Aviv Villarreal (0-0): highlights della partita (Europa League girone A)

Video Maccabi Tel Aviv Villarreal (LaPresse)

La gara Maccabi Haifa e Villareal finisce in parità, un pareggio a reti bianche che sta certamente più stretto agli spagnoli che hanno fallito diverse occasioni in particolare coi propri attaccanti, Bacca in particolare, anche se gli ospiti non hanno certamente una delle migliori prestazioni. Iniziano meglio i padroni di casa che al 14' reclamano un evidente rigore per un fallo commesso da Costa ma il direttore di gara ha deciso di sorvolare ammonendo per simulazione l'attaccante di casa. Gli ospiti però sono riusciti a reagire immediatamente al 16' quando Triguero ha cercato il gol con tiro a giro che è finito fuori di pochissimo. Al 21' una palla goal capita tra i piedi di Bacca il cui tiro dal limite dell'area è stato bloccato a terra dal portiere di casa che ha salvato così il pareggio. Al 26' il duello si ripete ma in questa occasione Rajkovic è stato bravissimo a fermare la fuga di Bacca con una tempestiva uscita. La reazione degli israeliani arriva al 40' quando Atar è riuscito a liberarsi di due avversari e a tentare un diagonale rasoterra da dentro l'area di rigore che è uscito di pochissimo. Il primo tempo si è così chiuso a reti bianche un pareggio che sta certamente molto più stretto agli spagnoli che hanno sfiorato il gol in più di un occasione.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre col Villareal rientrato in campo con la voglia di trovare il gol che sfiora subito al 48' grazie ad una bella iniziativa di Soriano che, dopo essersi accentrato, ha tentato un tiro rasoterra dal limite dell'area che è uscito solo per una questione di centimetri. Al 60' bella iniziativa di Bakambu che è riuscito a sfondare sulla destra da dove ha fatto partire un cross rasoterra per Bacca la cui deviazione di prima intenzione è uscita. Al 77' strano episodio quando sul potente tiro di Castillejo, Rajkovic ha ritirato le mani che avrebbero potuto bloccare la sfera che per sua fortuna è stata ribattuta dal palo. Nonostante la pressione e gli attacchi del Villareal, la retroguardia del Maccabi è riuscita a reggere l'urto e a concludere l'incontro in parità, un punto che accontenta certamente i padroni di casa che sono riusciti a non perdere contro una squadra che è nettamente più quotata.

