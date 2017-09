Video/ Milan Rijeka (3-2): highlights e gol della partita (Europa League girone D)

Video Milan Rijeka, Europa League (Foto LaPresse)

Milan-Rijeka termina con il risultato finale di 3-2 in favore dei rossoneri al termine di un finale vietato ai deboli di cuore. I rossoneri, in controllo del match e avanti di due reti, negli ultimi 10' si fanno rimontare dai croati. In pieno recupero ci pensa poi Cutrone a togliere le castagne dal fuoco con un gol "alla Inzaghi". Pronti, via. Il Rijeka si fa subito vedere dalle parti di Donnarumma con due tentativi pericolosissimi di Heber. Prima il brasiliano conclude sul fondo, poi è bravissimo Locatelli ad anticipare l'esterno al momento della battuta. La risposta del Milan arriva con gli interessi al 14'. André Silva sfonda da sinistra, entra in area, si beve Zuparic e batte Sluga con un destro potente. Passiamo quindi al secondo tempo, dove Donnarumma viene scaldato da un tentativo di Misic. Al 53' dagli sviluppi di un corner il Milan raddoppia con Musacchio. Bonucci tocca in qualche modo per il compagno di reparto, che in mischia anticipa tutti e insacca a porta vuota. Al 68' è ancora Misic a farsi notare, con Donnarumma attento ad alzare in corner. Nel finale, come detto, il Milan va in tilt. Siamo all'85' quando Acosty vince il duello fisico con Bonucci e si invola in campo aperto verso la porta. A tu per tu con il portiere rossonero, il centrocampista degli ospiti trova il pertugio giusto per la rete. Passano pochi minuti e Romangoli combina la frittata atterrando in area Crnic. L'arbitro Grinfeld assegna il penalty al Rijeka, con Elez che fa il 2-2. Al 93' il Milan trova il gol vittoria in extremis: Borini serve Cutrone, che si infila nella difesa croata e batte Sluga per il definitivo 3-2.

LE STATISTICHE

Andiamo ora a dare un'occhiata alle principali statistiche della partita giocata a San Siro: sono 15 i tiri complessivi dei rossoneri, ma soltanto dei 4 indirizzati verso la porta avversaria. Molto più cinico il Rijeka, autore di due gol scaturiti da 10 tiri (la metà in porta). Sterile il possesso palla del Milan, 53,7% a fronte del 46,3% croato. Infine diamo un'occhiata al piano disciplinare: un solo ammonito. Si tratta del capitano degli ospiti, Bradaric.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Milan-Rijeka ecco quanto dichiarato dal man of the match Patrick Cutrone ai microfoni di Sky Sport: "Cosa è successo nel finale? Un calo di attenzione, abbiamo semplicemente calato l'attenzione e un episodio stava per costarci carissimo. Abbiamo meritato di vincere la partita e dobbiamo continuare su questa strada". Questa invece l'analisi del match fatta dal tecnico dei rossoneri, Vincenzo Montella: "Dobbiamo crescere nella gestione delle partite - ha dichiarato l'allenatore milanista a Sky Sport - oggi portiamo a casa un'altra esperienza, la cosa positiva è che abbiamo vinto e che le gare vanno gestite anche al 70'. Dobbiamo sottolineare lo spirito della squadra, quello di oggi è un grande passo che ha fatto la squadra. Il Milan ha orgoglio ed energia anche negli istanti finali e oggi c'è stata una prova - sottolinea Montella - dobbiamo però crescere in difesa e negli automatismi".

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI MILAN RIJEKA

© Riproduzione Riservata.