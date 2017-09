Video/ Zenit Real Sociedad (3-1): highlights e i gol della partita (Europa League girone L)

Video Zenit Real Sociedad (LaPresse)

Lo Zenit di Roberto Mancini batte per tre reti ad uno gli spagnoli della Real Sociedad. Decidono il match una doppietta di Kokorin e Rigoni mentre per gli spagnoli è andato in gol Llorente. Andiamo ora a leggere il match attraverso le statistiche. I tiri totali del match sono 12 per lo Zenit contro i 14 della Real Sociedad. Clamoroso il possesso palla nettamente a favore della compagine spagnola, 67% contro il 33%. Anche i passaggi premiano la Real Sociedad con un 632 contro i 281 dei russi. Netta anche la precisione nei passaggi per la Real Sociedad, 90% contro il 78%. La fase difensiva dello Zenit ha funzionato meglio con 42 palle recuperate contro le 40 della Real Sociedad. I numeri sono nettamente a favore della Real Sociedad condannata da una difesa scriteriata. La squadra di Mancini ha vinto grazie ad un cinismo spietato.

LE PAROLE DEL POST MATCH

Lo Zenit vince una gara importante contro la Real Sociedad. Punteggio pieno in classifica per la compagine di Roberto Mancini capace di sfruttare ogni minimo errore della compagine spagnola. L'allenatore italiano è molto soddisfatto di questa vittoria. Queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "Oggi abbiamo vinto una grande partita contro una grande squadra come la Real Sociedad. Non eravamo i favoriti ma siamo forti e lo abbiamo dimostrato. Kokorin? Sta giocando molto bene ma oggi è una giornata importante per la squadra dopo questa convincente vittoria". Tanta amarezza per Eusebio Sacristan, la sua compagine ha dominato come dimostrano le statistiche del dopo partita: "Noi abbiamo dominato, lo Zenit invece è stato cinico sotto porta. Abbiamo giocato bene in diverse fasi della partita soprattutto prima del terzo gol dei russi. Lo Zenit ha giocatori di grande esperienza e può arrivare fino in fondo in questa competizione. Noi dobbiamo migliore in diversi aspetti se vogliamo competere a questi livelli".

