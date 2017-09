AlbinoLeffe Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Mestre, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Albinoleffe-Mestre, che è diretta dall'arbitro Federico Fontani, vale per la seconda giornata del girone B in Serie C 2017-2018; si gioca domenica 3 settembre alle ore 18.30. L'esordio non è stato memorabile né per i seriani né per i veneti. L'Albinoleffe però viene da una discreta stagione, in cui è arrivato anche a giocarsi i play off, e partire con una sconfitta di misura sul campo del Sudtirol non è stato di certo l'ideale per i lombardi, che speravano sicuramente di far meglio dopo aver giocato due turni di Tim Cup, superando il primo ostacolo in trasferta contro il Giana Erminio e facendosi eliminare, ma destando un'ottima figura contro una formazione di Serie B, in trasferta contro il Cittadella.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

IL QUADRO DEL MATCH

Out dalla Coppa Italia di Serie C il Mestre, che dopo un ottimo inizio con un tre a zero rifilato proprio al Sudtirol, ha perso in trasferta la qualificazione facendosi travolgere, zero a quattro, dalla Triestina. Alla prima di campionato i mestrini hanno pareggiato uno a uno in casa contro il Teramo, dopo essere passati in vantaggio grazie ad una rete di Neto Pereira, ma incassando poi il pareggio degli abruzzesi in pieno recupero, al quarto minuto dopo il novantesimo grazie a Bacio Terracino. La vittoria sarebbe stata probabilmente meritata per un Mestre che ci tiene comunque a dimostrare di poter stare nel calcio che conta, ma che partirà in questa stagione con l'ambizione assoluta e primaria della salvezza. Per quanto riguarda l'Albinoleffe, i seriani dovranno capire strada facendo quale potrà essere la loro dimensione nel campionato, ma l'esordio è stato sostanzialmente una grigia prestazione da dimenticare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Albinoleffe in campo con Cortinovis a difesa della porta alle spalle di una difesa a tre che schiererà come titolari Zaffagnini, Gavazzi e Scrosta. A centrocampo giocherà Gonzi sulla corsia laterale di destra e Coppola sulla corsia laterale di sinistra, mentre Agnello e Di Ceglie saranno i due centrali di centrocampo. In attacco Giorgione sarà il trequartista alle spalle di Kouko e Ravasio. La risposta del Mestre sarà affidata a Favaro come estremo difensore, mentre partiranno dal primo minuto nella difesa a tre Politti, Gritti e Perna. A centrocampo spazio a Kirwan sull'out difensivo di destra e Fabbri sull'out difensivo di sinistra, mentre Rubbo, Boscolo Papo e Beccaro si muoveranno per vie centrali sulla mediana. Nel tandem offensivo, fiducia a Neto Pereira e a Spagnoli.

LA CHIAVE TATTICA

Entrambi gli allenatori opteranno per la difesa a tre, con l'Albinoleffe che giocherà con un 3-4-1-2 disegnato dal tecnico Alvini, mentre l'allenatore del Mestre Zironelli confermerà il suo 3-5-2. Partita presumibilmente controllata e accorta da parte di due squadre che nel match d'esordio hanno dimostrato di essere ancora lontane dalla forma migliore, anche se ha destato sicuramente maggiori impressioni positive il Mestre, di ritorno tra i professionisti dopo diverso tempo, piuttosto che un Albinoleffe troppo poco incisivo nella trasferta in Alto Adige.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria AlbinoLeffe) vale 1,87; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,25 mentre il segno 2 (vittoria Mestre) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 3,85 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

