Arzachena Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Arzachena-Viterbese, diretta dall'arbitro Marco Ricci, si gioca domenica 3 settembre alle ore 16.30 per la seconda giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Il cammino nel girone A è iniziato in maniera sorprendentemente positiva per entrambe le squadre. I sardi, neopromossi tra i professionisti dopo l'esaltante vittoria nello scorso campionato di Serie D, dopo un lungo testa a testa con i laziali del Monterosi, è partita sbancano il difficile campo dell'Arezzo con un pirotecnico tre a due, grazie alle reti di Sbardella, Sanna e Lisai.

Un successo importantissimo anche per il morale al termine di una romanzesca trasferta in cui i sardi, a causa degli aerei sold out per il periodo vacanziero, hanno dovuto raggiungere la Toscana in nave. Brillante anche la partenza della Viterbese che ha rifilato un rotondo tre a uno al Prato, grazie alla doppietta di Tortori e a un gol di Vadeputte. Partenza che assume un valore ancora maggiore considerando le difficoltà che i gialloblu hanno incontrato in estate, con il patron Camilli che ha deciso solo in extremis di iscrivere la squadra e con il conseguente ritardo nell'allestire la rosa. Tanto che questi ritardi hanno portato la Viterbese ad ottenere il rinvio delle prime partite di Coppa Italia di Lega Pro, inserita proprio nel girone dell'Arzachena contro cui ha giocato appena quattro giorni fa.

Arzachena Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Le probabili formazioni dell'incontro: l'Arzachena inizierà la sfida con Ruzittu a difesa della porta, mentre i titolari in difesa saranno Arboleda sulla fascia destra, Peana sulla fascia sinistra e Piroli e Sbardella impiegati come difensori centrali. A centrocampo Bonacquisti, Nuvoli e Casini giocheranno nel terzetto titolare alle spalle di Lisai, trequartista di ruolo alle spalle di Curcio e di Sanna. La risposta della Viterbese sarà invece affidata a Iannarilli, estremo difensore alle spalle di Peverelli sull'out difensivo di destra, Varutti sull'out difensivo di sinistro e Celiento e Sini a completare la linea a quattro difensiva come difensori centrali. Musacci, Baldassin e Cenciarelli saranno i titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per il mattatore della sfida contro il Prato, Tortori, affiancato da Jefferson e da Vandeputte.

Il confronto tra i moduli dei due allenatori vedrà schierati il 4-3-1-2 di mister Giorico per l'Arzachena e il 4-3-3 di Bertotto per la Viterbese. Filosofie di gioco differenti con l'uso del trequartista da una parte e l'utilizzo del tridente dall'altra, ma sicuramente entrambe le formazioni sono state fra le note più liete del turno d'esordio del campionato in tutti e tre i gironi. L'Arzachena ad Arezzo ha dimostrato di aver mantenuto il piglio da leader che le ha permesso di trionfare nel campionato di Serie D della passata stagione. La Viterbese è apparsa già in palla fisicamente e soprattutto pronta nonostante lo scarso amalgama di una squadra allestita in fretta e furia e che non aveva potuto neanche fare affidamento sul banco di prova dei primi match di Coppa Italia di Serie C.

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Arzachena) vale 2,45; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,00 mentre il segno 2 (vittoria Viterbese) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 2,80 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

