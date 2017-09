Ascoli Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Pro Vercelli, Serie B 2^ giornata (Foto LaPresse)

Ascoli Pro Vercelli, che sarà diretta da XXXXX, vale per la seconda giornata della Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 20:30 di domenica 3 settembre. La partita mette di fronte due tra le grandi deluse di questo inizio di stagione, perché l'esordio non è stato decisamente dei migliori. Tuttavia tra le due formazioni è messo sicuramente peggio l'Ascoli, che deve fare i conti con un mercato che è stato decisamente deficitario e con una tifoseria che non è per nulla soddisfatta, spaventata dalla eventualità di un campionato nei bassifondi.

I RISULTATI DI ASCOLI E PRO VERCELLI

L'Ascoli nella prima giornata ha perso in trasferta contro il Cittadella. I ragazzi di Fiorin erano anche partiti bene, andando in vantaggio dopo una decina di minuti dall'inizio del match contro i veneti, ma poi i limiti difensivi palesati già nel corso della scorsa stagione sono tornati a galla prepotentemente e il Cittadella ha dilagato, portandosi sul 3 a 1. Di positivo c'è che l'Ascoli ha lottato fino alla fine cercando anche di riaprire il match e il tecnico a fine partita ha posto l'accento proprio su questo aspetto, ricordando come l'obiettivo dei marchigiani sia la salvezza e che quindi lottare fino alla fine di ogni match è il primo passo per arrivare ai risultati.

La Pro Vercelli ha invece iniziato il suo campionato con un ritorno al passato che è stato dolce-amaro: Longo, tecnico che ha scritto le stupende pagine della storia recente della società piemontese è tornato a Vercelli da avversario e con il suo Frosinone si è imposto con un 2 a 0 che non dice fino in fondo come il match sia stato un monologo ciociaro. Grassadonia, tecnico scelto dalla dirigenza piemontese per portare avanti il progetto di una permanenza in Serie B senza troppi patemi, ha perso su tutta la linea il confronto con Longo, anche se va detto che i piemontesi appaiono avere una rosa ancora non completa. Ad ogni modo questo match contro la compagine marchigiana è di quelli da non sbagliare, visto che le due squadre si equivalgono e considerando anche la pesante assenza a cui l'Ascoli dovrà, come vedremo tra poco, far fronte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andando a vedere le formazioni che scenderanno in campo in questo match, va detto che quasi certamente l'Ascoli non cambierà modulo rispetto a quanto visto nel match contro il Cittadella. I ragazzi di Fiorin si schiereranno ancora con il 4-3-2-1, anche se mancherà quello che è senza dubbio il giocatore più talentuoso della rosa, ovvero Favilli. Il giovane trequartista è stato infatti convocato in Under 21 e quindi non potrà giocare questo match che pur arrivando solo alla seconda è già molto importante in ottica di classifica. Al suo posto sembra quasi certo l'impiego di Rosseti, giovane punta di 23 anni arrivata in prestito dalla Juventus e che ha esordito segnando nel match contro il Cittadella.

La Pro Vercelli di Grassadonia dovrebbe schierarsi ancora una volta con il 3-5-2 e non sono previsti cambi rispetto allo sfortunato esordio casalingo contro il Frosinone, anche se Polidori, arrivato dal Pescara in questo mercato estivo, scalpita per una maglia da titolare. Senza dubbio i piemontesi dovranno fare di più rispetto al match contro il Frosinone, dove non hanno mai dato la sensazione di essere in grado di imbastire azioni d'attacco degne di tal nome.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Il match si presenta abbastanza equilibrato e a confermarlo vi sono anche le quote dei bookmakers: la Snai ad esempio quota una vittoria dell'Ascoli a 2,30 volte la cifra eventualmente giocata, mentre un successo esterno dei piemontesi viene pagato 3,35 la scommessa effettuata. Un pareggio, risultato che servirebbe comunque ad entrambe per cominciare a muovere la classifica, viene invece pagato dalla Snai 3,00 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di scommettere.

