Bassano Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bassano Ravenna, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Bassano-Ravenna, che sarà diretta da Paride De Angeli, si gioca domenica 3 settembre alle ore 18.30 e sarà una sfida valevole per la seconda giornata d'andata nel girone B del campionato di Serie C 2017-2018. Si troveranno di fronte due squadre che hanno iniziato in maniera diametralmente opposta il loro campionato. I vicentini sono caduti sul campo del Fano, in un match equilibrato in casa dei marchigiani, ma deciso da una rete di Torelli dopo un'ora di gioco. Il Ravenna invece ha brindato al suo ritorno fra i professionisti con una vittoria interna, sempre di misura, contro un'altra neopromossa, la Fermana. I giallorossi si sono imposti segnando più o meno quando il Bassano ha subito il gol che l'ha condannato alla sconfitta, conquistando i tre punti grazie ad una rete di Lelj.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Pur essendo riuscito a partecipare ai play off, il Bassano nella scorsa stagione ha vissuto un crollo verticale nel girone di ritorno, che non gli ha permesso di condurre quel campionato di vertice che i veneti speravano di affrontare. Dopo la promozione persa contro il Como nella finale play off di tre anni fa, i bassanesi non sono più riusciti a dar corpo al sogno che avrebbe potuto portarli a disputare il primo campionato di Serie B della loro storia. Comincia il campionato con meno pressioni e un altro spirito sicuramente il Ravenna, che vuole mettersi alle spalle le tante difficoltà vissute negli ultimi anni. Una volta ritrovato il professionismo, la nuova sfida per i romagnoli è orma quella di dimostrarsi competitivi e l'inizio contro la Fermana è stato sicuramente incoraggiante, considerando anche che nel primo turno di Coppa Italia di Serie C il Ravenna ha anche conquistato la qualificazione, terminando al primo posto il girone a tre davanti al Fano. Dunque, tante situazioni da valutare e una partita potenzialmente incerta, ma sarà il Bassano a dover dimostrare di poter lottare almeno per un posto nei play off, col Ravenna chiamato a dare continuità alla prima convincente prestazione in campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I veneti padroni di casa schiereranno Grandi tra i pali, Andreoni sull'out difensivo di destra e Karkalis sull'out difensivo di sinistra, mentre Pasini e Bizzotto giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Bianchi, Botta e Salvi, mentre Venitucci avrà compiti da trequartista alle spalle di Diop e Minesso. La risposta del Ravenna sarà affidata a Venturi, estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Ballardini, Venturini, Capitanio e Barzaghi. A centrocampo spazio a Selleri, Lelj e Cenci, mentre in avanti il trequartista sarà Papa alle spalle di De Sena e Tabacchi. Entrambi gli allenatori tatticamente faranno affidamento sul trequartista.

LA CHIAVE TATTICA

Vale per Magi nel Bassano così come per Antonioli nel Ravenna, entrambi i mister schiereranno un 4-3-1-2 che in verità all'esordio in campionato non ha regalato quell'imprevedibilità offensiva che i due tecnici avrebbero sicuramente sperato di ottenere. Il Bassano potrebbe comunque essere favorito vista la necessità di trovare subito in casa i tre punti del riscatto, dopo lo scivolone di Fano. Bassano-Ravenna, domenica 3 settembre 2017 alle ore 20.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming via internet per tutti coloro che si affideranno al portale sportube.tv, che permetterà di acquistare la visione dell'evento.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Bassano) vale 1,77; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,35 mentre il segno 2 (vittoria Ravenna) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 4,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

