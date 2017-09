Carrarese Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese Pro Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese Pro Piacenza sarà diretta dall'arbitro Francesco Luciani ed è valida per la seconda giornata del girone A di Serie C 2017-2018; la sfida è in programma domenica 3 settembre alle ore 20.30 e per entrambe è un'ottima opportunità per dar seguito ai risultati maturati nel primo turno della stagione. La Carrarese infatti ha avuto la forza per andare a vincere fuori casa, fra le mura amiche del Cuneo, partendo nel miglior modo possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Carrarese Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La scorsa stagione i toscani hanno faticato per salvarsi, ma quest'anno vogliono ottenere una salvezza più tranquilla, e magari tamponare la zona play-off da vicino. La Pro Piacenza invece è una delle candidate principali per accedere ai play-off e il risultato della prima giornata lo dimostra. Gli emiliani hanno vinto in maniera netta contro la Giana Erminio, con un 3-1 che ha dimostrato il feeling con il gol della squadra e anche la possibilità di produrre un ottimo gioco corale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa della Carrarese verranno schierati sul manto verde dal tecnico Silvio Baldini con il modulo 4-2-3-1, cercando di sfruttare il lavoro dei quattro uomini offensivi. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Simone Moschin, il cui lavoro sarà coadiuvato da quello del terzino destro Stefano Cason, del primo difensore centrale brasiliano Thiago Cazè, del secondo difensore centrale Giacomo Benedini e del terzino sinistro Marcello Possenti. I due centrocampisti centrali saranno Giacomo Rosaia e Tommaso Tentoni, che ha realizzato la rete della vittoria nella prima giornata. Sulla trequarti invece ci saranno l'esterno destro Kevin Piscopo, il trequartista centrale Tommaso Biasci e l'esterno sinistro Francesco Tavano. L'unica punta centrale sarà l'esperto attaccante Claudio Coralli.

Invece la Pro Piacenza guidata dal tecnico Fulvio Pea scenderà in campo con il modulo di gioco speculare agli avversari, in modo tale che sul terreno di gioco dovrebbe esserci un sostanziale equilibrio. Fra i pali giocherà Stefano Gori, mentre il terzino destro sarà Andrea Beduschi, il terzino sinistro sarà Giacomo Ricci e i difensori centrali saranno Mauro Belotti e Matteo Abbate. I due centrocampisti saranno Nicholas Lavigna e Jonathan Aspas, che giocheranno alle spalle dei trequartisti Daniele Bazzoffia a destra, Ernesto Starita al centro e Danilo Alessandro a sinistra. L'unica punta centrale sarà Ferdinando Mastroianni.

LA CHIAVE TATTICA

Il match, stando all'analisi pre-partita, dovrebbe essere equilibrato. Dal punto di vista tecnico la Carrarese dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto alla Pro Piacenza, ma i due moduli uguali dovrebbero ridurre lo spettacolo e le occasioni da rete. I due tecnici potrebbe attuare nei cambi in corso d'opera per andare a coprire le eventuali falle che dovessero presentarsi nel corso della sfida dello Stadio Dei Marmi.

QUOTE E SCOMMESE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per concludere è necessaria un'analisi delle quote. Secondo l'agenzia di scommesse Paddy Power la squadra favorita è la Carrarese, quotata a 2.20; il risultato di pareggio invece permetterebbe di vincere 3.15 volte la posta, mentre il successo esterno della Pro Piacenza pagherebbe 3.20 volte.

