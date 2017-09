Cesena Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Venezia, Serie B 2^ giornata (Foto LaPresse)

Cesena-Venezia, diretta dal signor Fourneau, è una delle otto partite del secondo turno di Serie B 2017-18 in programma domenica 3 settembre 2017 alle ore 20.30, teatro della sfida tra le due squadre sarà lo stadio Dino Manuzzi che per ragioni commerciali è stato ribattezzato con il marchio Orogel. I bianconeri di Camplone si devono assolutamente riscattare dopo il pesante 0-3 rimediato nella prima giornata al San Nicola di Bari dove il Cesena è stato sconfitto con merito dalla squadra di Grosso (che sembra avere tutte le carte in regola per dire la sua nei piani alti della classifica), i nuovi elementi si devono ancora amalgamare con il resto della rosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Sky Sport offrirà in esclusiva ai suoi abbonati la diretta tv esclusiva di Cesena Venezia, il canale designato per la trasmissione - in alta definizione - del match sarà il numero 255 della piattaforma via satellite, i tifosi delle due squadre che si trovano ancora in vacanza fuori città possono usufruire della diretta streaming video sul web collegandosi al sito https://skygo.sky.it oppure scaricando gratuitamente l'applicazione per smartphone e tablet che consente di guardare i programmi di Sky anche sui dispositivi mobili di proprietà del cliente, a patto però che siano passati almeno dodici messi dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

IL CONTESTO DEL MATCH

L'inesperienza dei più giovani almeno in questa fase iniziale della stagione potrebbe rappresentare un handicap non indifferente per il club romagnolo che anche per quest'anno punta alla salvezza senza passare per la lotteria dei play-out. Il ritorno in Serie B non si è rivelato traumatico per il Venezia di Filippo Inzaghi che nella gara inaugurale tra le mura amiche del Penzo è riuscito a strappare un pareggio a reti bianche contro la Salernitana. Da tenere d'occhio i lagunari che potrebbero essere tra le sorprese positive di questo campionato, la voglia di fare bene c'è tutta e la società ha saputo rinforzare la rosa dopo il salto di categoria con elementi che conoscono molto bene la categoria cadetta e possono dare una mano preziosa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla vigilia della stagione. Il presidente del Venezia, Joe Tacopina, ha parlato di Serie A ma più ragionevolmente gli arancioneroverdi possono ambire a una salvezza tranquilla e a un piazzamento intorno a centro classifica, magari a ridosso dei playoff con un po' di fortuna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Esattamente come nella gara contro il Bari, Camplone disporrà i suoi con un 3-5-2: tra i pali ci dovrebbe essere uno tra Fulignati (che lunedì scorso non è certo stato impeccabile) e Agliardi dietro alla linea difensiva composta sicuramente da Ligi e Perticone mentre rimane qualche dubbio sulla presenza di Donkor, uscito malconcio dal San Nicola e se non dovesse farcela a recuperare in tempo sarebbe pronto l'ex-vicenza "Esposito. Eguelfi e Kupisz" verso la riconferma sulle corsie esterne del campo, i due dovrebbero affiancare i centrocampisti "Cascione, Laribi e Koné" che occuperanno la linea mediana e si occuperanno di sviluppare (magari verticalmente) le trame del gioco e trovare il modo di mettere le due punte Panico e Jallow nelle condizioni di segnare.

Il Venezia potrebbe rispondere con un 4-3-3 (modulo prediletto da Pippo Inzaghi), in porta ci sarà ancora una volta Audero dietro alla linea difensiva a quattro formata dai centrali Modolo e Domizzi e dai terzini Zampano e Del Grosso che in fase offensiva scaleranno verso la linea mediana per dare man forte al regista Bentivoglio e ai centrocampisti Suciu e Soligo. Le ali Marsura e Falzerano assisteranno nel migliore dei modi la punta centrale Zigoni che deve ancora sbloccarsi dopo essere rimasto a bocca asciutta nel match contro la Salernitana.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I bookmaker esprimono un cauto ottimisto sulle possibilità di successo del Cesena, tuttavia le agenzie di scommesse on-line non si sbilanciano più di tanto e propongono delle quote piuttosto abbottonate: WilliamHill offre una vincita che moltiplica di 2,20 volte la posta in palio in caso di vittoria interna dei padroni di casa; su Betclic il pareggio viene proposto a una quota di 3,10, leggermente più alta la quota di 3,50 che Bet365 propone per il 2 del Venezia. Trattandosi di due squadre che nella prima giornata non sono riuscite a fare gol, Bet365 ha fissato per l'Under (1,57) una quota molto più bassa rispetto all'Over (2,35). Il risultato esatto di 1-0 in favore della squadra di Camplone viene dato ad appena 6,00 su Betclic.

© Riproduzione Riservata.