Classifica Vuelta 2017/ Froome maglia rossa, Nibali a meno di un minuto (15^ tappa, oggi)

Chris Froome e il Team Sky: il britannico guida la Vuelta 2017 (LaPresse)

La Vuelta 2017 dovrebbe e potrebbe avere nella quindicesima tappa una delle sue giornate decisive: domenica infatti va in scena una delle frazioni più complicate, di quelle che potrebbero fare selezione e cambiare la classifica generale. Chris Froome ha mantenuto la maglia rossa per un altro giorno, ma Vincenzo Nibali dimostra di essere in palla e di non volersi arrendere: sabato infatti si è trascinato dietro il britannico fino all’arrivo, ma gli ha preso 4 secondi grazie all’abbuono e così ha fatto scendere a 55 secondi il suo ritardo. Siamo lì: Froome mantiene un vantaggio non indifferente, ma lo Squalo è pronto all’attacco e oggi è una giornata in cui potrebbe davvero sparigliare le carte.

LA CLASSIFICA GENERALE

Passano i giorni e Froome non chiude i conti: sicuramente non ci aspettavamo che il britannico potesse staccare in maniera definitiva tutti gli avversari già nella seconda settimana della Vuelta, ma fino a questo momento il capitano del Team Sky non è sembrato quel cannibali imprendibile. Nibali come detto resta lì: di contro la corsa a tappe lungo le strade della Spagna sembra fino a questo momento un lungo testa a testa tra il britannico e il siciliano, perchè il terzo classificato, vale a dire Wilco Kelderman, paga un ritardo di 2’17’’ e guida un terzetto, che si completa con Ilnur Zakarin e Johan Esteban Chaves, a oltre due minuti dal leader della corsa. In sesta piazza troviamo Fabio Aru, che però già nei giorni scorsi aveva perso parecchio contatto: il sardo della Astana è staccato di 3’09’’ e per lui rimontare è decisamente complicato, anche se certamente potrebbe tornare in corsa per un podio che dista meno di un minuto. Sarà importante allora che Aru riesca a guadagnare un po’ di terreno già oggi, perchè ormai manca sempre meno alla conclusione di questa emozionante Vuelta 2017.

LE ALTRE GRADUATORIE

Uno sguardo alle altre classifiche nella Vuelta 2017. La graduatoria a punti, maglia gialla, è sulle spalle del nostro Matteo Trentin ma il corridore della Quick-Step Floors sa molto bene che non è finita, perchè il secondo classificato - proprio Froome - ha soltanto 5 lunghezze da recuperare e dunque potrebbe ancora prendersi la maglia, pur se punta alla rossa. Come Nibali, che ha 79 punti e si trova in terza posizione. La classifica degli scalatori invece è dominata da Davide Vilella: c’è tanta Italia in questa Vuelta, il ciclista della Cannondale ha 49 punti che sono 21 in più di quelli messi assieme da Rafal Majka (il vincitore della tappa di sabato) e 22 di quelli di Joaquin Rojas. Tuttavia le vere montagne devono ancora arrivare: difficilmente Villella manterrà la sua maglia, ma non è detta l’ultima parola. La squadra migliore per il momento è la Astana di Fabio Aru: con 175 ore, 4 minuti e 49 secondi precede di oltre 9 minuti il Team Sky e di 17’31’’ la Movistar.

