Cremonese Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Avellino, Serie B 2^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese-Avellino sarà diretta dall'arbitro Ghersini e si disputerà allo stadio Giovanni Zini (che per la prima volta dal 2005 tornerà a ospitare una gara valida per il campionato di Serie B) domenica 3 settembre 2017 alle ore 20.30 per la seconda giornata di Serie B 2017-2018. Per i grigiorossi si tratta della prima partita stagionale davanti al proprio pubblico, visto che finora la formazione di Tesser aveva giocato sempre in trasferta: ricordiamo che la Cremonese è reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Parma che si è imposto di misura, pur non sfigurando sul piano del gioco (anche se i crociati hanno meritato i tre punti) la squadra neopromossa è uscita dal Tardini senza punti in tasca, ora ha la possibilità di smuovere la classifica e schiodarsi dallo zero con l'obiettivo di far bella figura di fronte al proprio pubblico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cremonese Avellino sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Calcio 4 e, ovviamente, in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio, con gol e azioni salienti in tempo reale da tutti i campi del torneo cadetto.

GRANDE ATTESA ALLO ZINI

Si attende infatti un'affluenza piuttosto importante per il significato particolare che ha questa gara, dopo 13 anni di Serie C/Lega Pro la squadra di Cremona è tornata a essere tra le protagoniste della serie cadetta, sperando di non fare una semplice comparsata accaduto nel 2005. La formazione allenata da Walter Novellino ha iniziato il campionato con un sorriso grazie alla vittoria in rimonta sul Brescia, a dimostrazione di come i biancoverdi abbiano carattere da vendere. Siamo solamente all'inizio di una stagione che si preannuncia lunghissima ed è difficile dove potranno arrivare gli irpini che comunque rappresenteranno un'insidia per qualunque avversario. Il cammino in Coppa Italia si è arrestato nel terzo turno preliminare quando i lupi sono stati eliminati dal Verona, per cui l'Avellino potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Salvo ripensamenti da parte dell'esperto Tesser dovrebbe essere confermato il modulo a rombo per la Cremonese, in porta ci sarà sempre Ujkani che ha da farsi perdonare il rigore che ha consentito al Parma di battere i grigiorossi. Non dovrebbero esserci stravolgimenti particolari neppure nel reparto difensivo, i centrali Clation e Canini si sono comportati bene e non c'è motivo per sostituirli, stesso discorso per i terzini Salviato e Renzetti che sulle corsie esterne sono stati bravi a non far entrare in area gli avversari ducali. A centrocampo anche Arini e Pesce vanno verso la riconferma mentre dovrebbe esserci il ballottaggio tra Macek e Croce; dietro alle punte Brighenti e Mokulu - anche se non è escluso un impiego dell'ultimo arrivato Paulinho - ci sarà sicuramente il trequartista Maiorino che contro il Parma ha destato sicuramente un'ottima impressione ed è stato quello che è andato più vicino di tutti al gol.

Poche novità anche per quanto riguarda gli undici iniziali dell'Avellino, Novellino sa benissimo che squadra che vince non si cambia, stesso discorso per il modulo 4-4-1-1 che dovremmo rivedere anche contro la Cremonese. Lezzerini, prodotto del vivaio Fiorentina, ha dimostrato di sapersela cavare bene tra i pali e lo rivedremo sicuramente in porta, al centro della difesa Suagher e Migliorini saranno di nuovo protagonisti a meno che il tecnico non decida di gettare nella mischia Marchizza (in prestito dal Sassuolo), Rizzato e Pecorini sulle fasce completeranno la retroguardia dell'Avellino. D'Angelo sarà il regista di centrocampo che imposterà la manovra, Di Tacchio avrà il compito di smistare più palloni possibili. Moretti e Laverone daranno il loro contribuito per rendere fluide le azioni d'attacco. Morosini sarà infine il trequartista che dovrà mettere la punta Ardemagni (o Castaldo) nelle condizioni di depositare il pallone in rete.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le agenzie di scommesse on-line non si sbilanciano più di tanto che se nutrono una moderata fiducia nei confronti della Cremonese: l'1 dei grigiorossi su Unibet viene dato a 2,10 con WilliamHill che offre una vincita pari a 3,20 volte la posta in palio per il pareggio, ancora più allettante la quota di 4,20 proposta da Bet365 per il 2 degli irpini. Come per la maggior parte delle partite di Serie B, la quota dell'Under (1,67 su Bet365) è leggermente più bassa rispetto all'Over (2,15 su PaddyPower), ciò sta a significare che i bookmaker ritengono che questa non sarà un match ricco di gol. Non a caso lo 0-0 su Betclic viene dato a 8,00 mentre un rocambolesco 4-3 a favore della Cremonese ha una quota di addirittura 110,00.

