Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv: vincitore, percorso (Alcalà la Real-Sierra Nevada, 15^ tappa)

La Vuelta 2017 oggi nella quindicesima tappa Alcalà la Real-Sierra Nevada di 129,4 km ci proporrà una frazione breve ma durissima, uno dei giorni dunque più importanti e attesi di questa edizione del Giro di Spagna: a Sierra Nevada ci sarà un durissimo arrivo in salita preceduto da altri due Gpm impegnativi, tutti in una tappa breve e che dunque potrebbe vedere grande bagarre fin dalla partenza. Aggiungiamoci pure la fatica di ieri e l’altitudine (si arriverà a 2510 metri): il quadro è completo e possiamo facilmente capire come oggi sia una di quelle giornate in cui tutto può succedere, nel bene e nel male. La partenza di questa tappa sarà alle ore 13.49 da Alcalà la Real, mentre l’arrivo è atteso alla Sierra Nevada, come sempre indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per l’ultima tappa interamente in Andalusia prima del lungo trasferimento previsto per domani, nel secondo giorno di riposo.

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa quindicesima tappa Alcalà la Real-Sierra Nevada, il collegamento sarà fin dalle ore 13.45 per seguire integralmente la fondamentale frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa quindicesima tappa della Vuelta 2017, pur molto breve (o forse proprio per questo) potrà fare male a tanti nel gruppo. Già i primi 60 km saranno ondulati - da segnalare lo sprint intermedio al km 45, a Granada -, ma si comincerà a fare sul serio con l’Alto de Hazallanas (km 74), un Gpm di prima categoria posto al termine di 16,3 km di ascesa al 5,5% di pendenza media, dato a dire il vero poco indicativo perché la salita sarà molto irregolare, con tratti di falsopiano o anche in discesa alternati ai tratti di salita vera, spesso anche durissima, con rampe fino a una pendenza massima del 22%. Lunga discesa, breve tratto pianeggiante e si torna a salire verso l’Alto del Purche (km 109,5), altro Gpm di prima categoria, caratterizzato da 8,5 km di salita con pendenza media all’8% e punte fino al 12%. Come se non bastasse, la discesa sarà brevissima e subito dopo si ricomincerà a salire verso Sierra Nevada: come già ieri, il Gpm al traguardo sarà di ‘Categoria Especial’. La difficoltà è dovuta soprattutto alla lunghezza (19,3 km di salita, ma potremmo dire 27,8 contando pure la precedente) e all’altitudine, visto che l’arrivo sarà a 2510 metri di quota. La pendenza non sarà durissima (5,6% medio, 10% massimo), ma quando si sale per così tanto potrebbe anche bastare per fare molto male a chi oggi non dovesse sentirsi benissimo.

