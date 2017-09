Empoli Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli Bari, Serie B 2^ giornata (Foto LaPresse)

Empoli Bari sarà diretta da Chiffi; alle ore 17:30 di domenica 3 settembre lo stadio Castellani ospita la partita della seconda giornata di Serie B 2017-2018, e sicuramente questo confronto è il più interessante tra quelli in programma, perché mette di fronte una squadra, quella toscana, che vuole provare subito la risalita in A, e un'altra, quella pugliese, che dopo anni di B vuole finalmente riuscire a tornare protagonista e a giocarsi le proprie carte per risalire in Serie A. Il campionato dell'Empoli è iniziato con un pareggio decisamente agrodolce sul campo della Ternana.

Empoli Bari sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio e, ovviamente, in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

La squadra toscana ha sicuramente raccolto un buon punto perché giocare al Liberati non è mai semplice, ma rimane comunque l'amaro in bocca perché la volontà era quella di iniziare il campionato con 3 punti in trasferta, che avrebbero sicuramente costituito una bella iniezione di fiducia per una formazione decisamente rinnovata rispetto a quella che l'anno scorso è retrocessa dalla Serie A e che ha cambiato molto, a partire dalla guida tecnica. Ora per la compagine toscana arriva l'esordio casalingo e l'avversario è di quelli tosti perchè, il Bari di Grosso vuole recitare la parte dell'outsider in questa annata e provare ad inserirsi nella lotta promozione. E i pugliesi sono partiti benissimo, vincendo in casa per 3 a 0 contro il Cesena nel posticipo, regalando a Grosso la grande soddisfazione di una vittoria alla sua "prima" da professionista su una panchina.

I pugliesi hanno mostrato grande condizione fisica ed un gioco decisamente redditizio, sfruttando appieno gli errori degli avversari e rischiando davvero di dilagare. Sugli scudi c'è stato Galano, da cui Grosso si aspetta molto in questa stagione e che ha iniziato la stagione con un'ottima prova. Ma tutto il Bari ha dato una sensazione di grande solidità contro una formazione, quella romagnola, che punta ad un campionato da mina vagante. Ora per i pugliesi arriva il test contro l'Empoli, che sarà di sicuro valore considerando che i toscani, almeno ai blocchi di partenza, sono dati tra le compagini che lotteranno per la promozione in Serie A. Molto interessante sarà anche vedere Caputo, arrivato all'Empoli dalla Virtus Entella, contro la sua ex squadra, dove ha vissuto una delle annate più intense della carriera, quella della promozione in Serie A sotto la guida di Antonio Conte.

L'Empoli di Vivarini per la prima partita casalinga della stagione non dovrebbe cambiare modulo. I toscani giocheranno quindi con il 3-5-2 e al momento non sono previsti dei cambi rispetto a chi ha iniziato il match contro la Ternana, anche se Vivarini potrebbe dare fiducia a Picchi, che nella seconda parte di gara contro gli umbri ha fatto vedere delle buone cose. In avanti sarà confermatissimo Caputo, che farà coppia con Donnarumma. Dall'ex Virtus Entella il tecnico si aspetta una prestazione di spessore contro il Bari. Grosso dal canto suo ha un problema non da poco che coincide con la impossibilità di poter contare, quasi certamente, su Galano, uscito malconcio dal vittorioso match contro il Cesena. La prima diagnosi parla di una distorsione alla caviglia sinistra e appare decisamente improbabile che il giocatore riesca a recuperare per il match contro i toscani, motivo per cui il tecnico dei "Galletti" dovrà inventarsi qualcosa. Nel caso in cui il modulo dovesse rimanere il 4-3-3 visto contro il Cesena è probabile che Brienza giochi titolare al fianco di Nenè ed Improta, mentre nel caso in cui alla fine il tecnico dovesse optare per un 4-4-2, Nenè andrà a fare coppia con Floro Flores, che nel match contro il Cesena è rimasto in panchina.

Andando a vedere le quote dei bookmakers si scopre come l'Empoli parta favorito. Una vittoria dei toscani viene infatti pagata dalla Snai 2,10 volte la cifra giocata, mentre un successo del Bari di Grosso viene dato a 3,75. La differenza come si vede non è tantissima, ma l'Empoli ha dalla sua il fattore campo e il fatto di essere una retrocessa. Un pareggio viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,10 volte l'eventuale somma puntata.

