Feralpisalò Renate/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Feralpisalò Renate, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Feralpisalò Renate sarà diretta da Mario Cascone; si gioca per la seconda giornata del girone B di Serie C 2017-2018, squadre in campo alle ore 18:30. I Leoni Del Garda nel primo turno hanno sorpreso tutti, andando ad espugnare lo stadio Città Del Tricolore di Reggio Emilia contro la Reggiana; una vittoria per 2-1 meritata, che ha permesso alla squadra verde-blu di conquistare i primi tre punti dell'anno. Anche il Renate ha cominciato la propria annata con tre punti e una vittoria estremamente soddisfacente, un rotondo 3-0 contro il Padova che ha permesso di partire al meglio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Feralpisalò Renate non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa del Feralpi Salò riproporranno il modulo di gioco 3-5-2, scelto nella prima giornata dal tecnico Michele Serena. Fra i calciatori a cui il mister farà affidamento ci sarà l'estremo difensore Nicholas Caglioni, mentre i tre difensori centrali saranno a destra l'italo-brasiliano Emerson, al centro Raffaele Alcibiade e a sinistra Alessandro Ranellucci. Il centrocampo invece sarà composto da due esterni, Ferdinando Vitofrancesco e Marco Martin, che si posizioneranno rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. I due calciatori che si cimenteranno nel ruolo di mezzali saranno Paolo Capodaglio e Lorenzo Staiti, che aiuteranno il mediano Francesco Dettori nella costruzione della manovra. Per completare l'undici titolare ci saranno le due punte centrali Lamin Jawo e Simone Guerra, che grazie alla propria doppietta ha firmato a caratteri cubitali la vittoria di Reggio Emilia alla prima giornata.

Il Renate dal canto suo dovrebbe rispondere con il modulo di gioco 4-3-3, cercando di sorprendere i difensori nell'uno contro uno. Il portiere titolare selezionato dall'allenatore Roberto Cevoli sarà Michele Di Gregorio, che verrà sostenuto dal quartetto difensivo composto dal terzino destro Marco Anghileri, dal terzino sinistro Diego Vannucci e dai due difensori centrali Matteo Di Gennaro e Dario Teso. Il reparto centrale sarà gestito dal lavoro delle due mezzali Antonio Palma e Lorenzo Simonetti e del mediano Nicola Pavan. Per concludere il trio d'attacco sarà formato dall'ala destra Giuseppe Ungaro, dall'ala sinistra Gabriel Lunetta e dalla punta centrale Guido Gomez.

LA CHIAVE DEL MATCH

Oltre ad essere un derby regionale, e quindi di per sé una gara particolare, la sfida fra Feralpi Salò e Renate sarà senza dubbio equilibrata. Entrambe le squadre vorranno vincere per proseguire la striscia iniziata nella prima giornata e dare seguito ai risultati positivi finora raccolti. Il Renate, sebbene giochi fuori casa, dovrebbe fare la partita, visto che il gioco dei nero-azzurri si concentra sulla fase offensiva. Le pantere interpretano alla lettera il detto la miglior difesa è l'attacco, pertanto cercheranno di mettere sotto pressione la difesa avversaria allargando il gioco sulle fasce e andando al cross in diverse circostanze.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per chi volesse scommettere qualche euro su questa gara è indispensabile conoscere le quote base secondo le agenzie di scommesse. Bet Clic ad esempio considera favorito il Feralpi Salò con una quota pari a 2; il pareggio invece paga 3.15, il successo esterno del Renate paga 3.50.

© Riproduzione Riservata.