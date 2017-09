Fermana Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fermana Sambenedettese, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Fermana-Sambenedettese, che è diretta dall'arbitro Andrea Zingarelli e va in scena domenica 3 settembre alle ore 20.30, sarà un caldissimo derby marchigiano nel programma della seconda giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone B. Basti pensare che le due squadre non si affrontano allo stadio Bruno Recchioni di Fermo tra i professionisti dal 26 febbraio del 2006, quando la formazione di San Benedetto del Tronto si impose con un secco due a zero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fermana Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO DEL MATCH

La Sambenedettese in casa è un tabù per una Fermana che non ha mai battuto in casa i rossoblu negli ultimi quindici anni ottenendo in questo periodo un solo successo, l'uno a zero del 30 gennaio 2005. L'ultimo precedente a Fermo è il tre a tre del 6 settembre 2015. In questo nuovo campionato di Serie C le due formazioni hanno iniziato il loro cammino con marce diverse. Brillante due a zero in casa allo stadio Riviera delle Palme per la Sambenedettese, che ha battuto il Modena con le reti di Troianiello e Valente. La Fermana ha invece pagato lo scotto del ritorno nel professionismo perdendo di misura la sfida in trasferta contro un'altra neopromossa, il Ravenna, che si è imposta grazie a una rete di Lelj nel primo quarto d'ora della ripresa.

La Samb ha iniziato la sua stagione in Tim Cup battendo prima la Lucchese nel primo turno ad eliminazione diretta dopo i tempi supplementari, e poi perdendo in trasferta contro il Cesena. La Fermana ha invece partecipato alla prima fase della Coppa Italia di Serie C battendo il Teramo ma perdendo in trasferta contro la Racing Fondi, restando così fuori dalla competizione a causa della differenza reti, peggiore rispetto ai teramani.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Recchioni scenderanno in campo queste probabili formazioni. Fermana in campo con Valentini in porta, Clemente sull'out difensivo di destra e Gennari sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della retroguardia saranno schierati Comotto e Ferrante. I tre titolari a centrocampo saranno Gasperi, Mané e Misin, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Petrucci, Cremona e D'Angelo. La risposta della Sambenedettese sarà affidata ad Aridità in porta e a una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Rapisarda, Patti, Conson e Tomi. I vertici arretrati di centrocampo saranno Bacinovic e Gelonese, mentre giocheranno avanzati a centrocampo Troianiello, Esposito e Bove, di supporto all'unica punta di ruolo schierata, Sorrentino.

LA CHIAVE TATTICA

Resteranno invariati i moduli delle due squadre rispetto alle ultime uscite ufficiali, 4-3-3 per la Fermana di destro e 4-2-3-1 per la Sambenedettese di Moriero. I padroni di casa proveranno a regalare una soddisfazione ai loro tifosi, consapevoli del fatto che al rientro tra i professionisti, i gialloblu dovranno puntare esclusivamente a guadagnarsi una salvezza il più tranquilla possibile, con la sconfitta di Ravenna che ha già messo in luce le difficoltà della Serie C. Parte sicuramente con maggiori ambizioni la Samb che già l'anno scorso si è giocata i play off e proverà ancora ad essere una outsider di grande rilevanza nel girone B di terza serie.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Fermana) vale 3,05; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Sambenedettese) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 2,20 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

