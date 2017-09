Foggia Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Entella,Serie B 2^ giornata (Foto LaPresse)

Foggia Entella, che sarà diretta dall'arbitro La Penna, si gioca alle ore 20.30 di domenica 3 settembre e vale per la seconda giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Quello in programma è un match tra deluse dopo i primi 90 minuti di campionato, perché entrambe hanno malamente perso all'esordio. L'unica consolazione per i pugliesi è il fatto di essere primi per quanto riguarda gli abbonamenti allo stadio, mentre la Virtus Entella si ritrova ultima anche in questa speciale graduatoria, segno che la brutta stagione scorsa ha lasciato degli strascichi importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Foggia Entella sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport Mix e Sky Calcio 8 e, ovviamente, in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio, con gol e azioni salienti in tempo reale da tutti i campi del torneo cadetto.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Foggia di Stroppa è tornato in Serie B dopo diversi anni di assenza e il destino ha voluto che la prima giornata lo mettesse di fronte a Zeman, che è stato una parte importantissima della storia della società pugliese. Il ritorno nella serie cadetta non poteva essere più romantico da questo punto di vista, ma il risultato finale per il Foggia è stato da incubo, perché il 5 a 1 con cui il Pescara si è imposto ha fatto capire come mantenere la categoria, primo obiettivo di questa annata per Stroppa ed i suoi ragazzi, sarà decisamente complicato. Tuttavia il Foggia ha subito l'occasione di rifarsi: allo Zaccaria arriva infatti la Virtus Entella, compagine da alcuni anni in Serie B e che ha iniziato il campionato con una sconfitta altrettanto pesante.

A Chiavari infatti tutto si aspettavano tranne che un avvio di stagione scioccante come quello che si è concretizzato nel match contro il Perugia: i ragazzi di Giunti hanno letteralmente fatto il bello ed il cattivo tempo, tornando a casa con una vittoria per 5 a 1 che ha ovviamente gettato nello sconforto la squadra ligure, che si aspettava tutt'altro inizio in un campionato che sulla carta deve essere quella della riscossa. Ed invece la Virtus Entella di Gianpaolo Castorina, tecnico confermato alla guida della squadra dopo averla condotta alla salvezza l'anno scorso e subentrato a Breda a poche giornate dalla fine, si ritrova ad andare a Foggia con il morale sotto i tacchi e con la consapevolezza che non potrà sbagliare la seconda partita di fila.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Foggia di Stroppa nonostante i 5 goal presi dal Pescara dovrebbe presentarsi a questo esordio casalingo con il 4-3-3. Stroppa è stato chiaro in merito, affermando che non basta certo una partita, per quanto negativa, a mandare in soffitta un'idea di gioco. Qualche cambio nella formazione pugliese dovrebbe comunque esserci, a cominciare dalla porta, che probabilmente verrà difesa da Pellizzoli. In difesa dovrebbe essere inoltre il momento di Celli, arrivato dalla Serie C nel mercato estivo e che dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di terzino destro. Per il resto il tecnico sembra orientato a dare fiducia a chi è sceso in campo nella sfortunata trasferta in Abruzzo, valutando probabilmente che sia stata l'emozione dell'esordio a giocare un brutto scherzo.

La Virtus Entella potrebbe invece cambiare modulo per questa prima trasferta di campionato e passare ad un 4-4-2 dove grande attenzione verrà ovviamente data alla fase difensiva, perché i 5 goal presi in casa dal Perugia pesano decisamente sul morale della squadra ligure. L'addio di Caputo non è stato ancora digerito dall'ambiente e in questo senso Troiano, che sarà al centro dell'attacco della Virtus Entella, dovrà fare di tutto per confermare quel poco di buono che si è visto grazie a lui nella brutta sconfitta contro gli umbri.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I bookamkers sembrano abbastanza sicuri della vittoria del Foggia, che probabilmente parte favorito anche per la spinta che il suo pubblico sarà in grado di dargli nelle partite giocate tra le mura amiche. Andando a vedere le indicazioni della Snai si scopre ad esempio che una vittoria dei ragazzi di Stroppa è quotata a 1,90 volte la cifra giocata, mentre un successo dei liguri risulta più difficile come evento, visto che viene pagato 4,25 volte l'eventuale scommessa fatta. Un pareggio, che darebbe comunque modo ad entrambe di muovere la classifica, viene invece pagato 3,25 volte la scommessa effettuata.

