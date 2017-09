Francia Lussemburgo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Francia Lussemburgo (Foto LaPresse)

Francia Lussemburgo, che sarà diretta dall'arbitro macedone Aleksandar Stavrev, si gioca alle ore 20:45 di domenica 3 settembre; per l'ottava giornata del girone A delle qualificazioni Mondiali 2018 i Bleus sono ad un passo dall'accesso diretto alla fase finale, dopo il roboante 4-0 sull'Olanda che le ha dato il +3 sulla Svezia seconda in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Francia Lussemburgo non sarà trasmessa in diretta tv, ma sui canali della televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Super Calcio) andrà in onda Diretta gol Qualificazioni Mondiali, che trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi e che potrà essere seguito dagli abbonati anche in diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.

IL CAMMINO DELLA FRANCIA

Il cammino della Francia è stato caratterizzato fino a questo momento da 5 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta per mano della Svezia nell’ultima giornata prima delle vacanze estive. Il bottino in termini di reti è di 11 gol fatti e 5 subiti. Il Lussemburgo invece ha perso 5 gare e pareggiate una sola con 6 gol fatti e 17 incassati. Nella gara di andata si è imposta la Francia con il punteggio di 3-1 con reti di Olivier Giroud, Antoine Griezman su calcio di rigore e ancora Giroud. Per il Lussemburgo aveva momentaneamente pareggiato su calcio di rigore Joachim. Da segnalare che nei 14 precedenti la Francia ha sempre vinto con due goleade ed ossia il 6-0 del 1985 e l’8-0 del 1953.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda i probabili schieramenti, Deschamps per la Francia sta immaginando un 4-4-2 piuttosto flessibile con Hugo Lloris in porta ed una difesa composta da tanti talenti emergenti come Sidibe sulla destra, nel mezzo Umtiti in coppia con Koscielny al posto dello squalificato Varane e Digne a spingere sulla fascia mancina. A centrocampo a fungere da schermo protettivo il giocatore del Chelsea Kante con Pogba al fianco. Sulla corsia destra il neo acquisto del Barcellona Ousmane Dembele con Payet sulla sinistra largo. In avanti Griezman e Giroud.

Il Lussemburgo dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1. Tra i pali Schon mentre in difesa andando da destro verso sinistra ci saranno Jans, Chanot o Delgado, Mahmutovic e Malget. Davanti alla difesa Martins con più altri Rodrigues e Thill. Sulla fascia destra Bensi e sulla sinistra l’altro Thill ed ossia quello dotato di minor capacità tecniche ma di maggiore dinamismo. In avanti il bomber Turpel. La gara non viene mandata in onda in tv su nessuna emittente italiana. La maggior parte delle agenzie di scommesse tra cui anche la Snai vista la disparità di forze in campo dando quindi la vittoria della Francia come evento pressoché certo, hanno preferito non permettere di scommettere sull’evento.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le quote Snai per questa partita ci dicono ovviamente che la Francia è nettamente favorita: per la vittoria dei Bleus (segno 1) la quota vale soltanto 1,01 la somma giocata, dunque investendo 10 euro ne vincereste “appena” 10,10. Più interessanti - ma anche molto più complicate da verificarsi - le quote sul pareggio (segno X) e sulla vittoria del Lussemburgo (segno 2): valgono rispettivamente 20,00 e, addirittura, 45,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.