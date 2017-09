Frosinone-Cittadella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone-Cittadella, LaPresse

Frosinone-Cittadella, domenica 3 settembre 2017 alle ore 20.30, è sicuramente tra i match più interessanti in programma nel tabellone della seconda giornata di Serie B 2017-18, la partita si disputerà in campo neutro presso l'impianto "Partenio-Lombardi" di Avellino poiché il nuovo stadio di proprietà del club ciociaro, il Benito Stirpe, non è ancora pronto e proprio in questi ultimi si stanno ultimando i lavori di rifinitura.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La visione di Frosinone-Cittadella sarà disponibile solamente per i clienti Sky, poiché la pay-tv satellitare possiede i diritti in esclusiva del campionato di Serie B. Appuntamento sul canale 255 per la diretta tv, sul sito e sull'app di Sky Go sarà inoltre disponibile la diretta streaming video su internet che consentirà di guardare il match anche attraverso dispositivi mobili e hi-tech come smartphone, tablet e PC.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella gara contro la Pro Vercelli il 3-4-3 sembra aver funzionato bene e Longo non ha motivi di cambiare modulo: in porta ci sarà come sempre Bardi che davanti a sé si troverà la linea difensiva a tre con i cnetrali Ariaudo e Terranova, per l'ultimo posto a disposizione ballottaggio tra Krajnc e Brighenti. Sulle corsie esterne di centrocampo troveremo Crivello e Matteo Ciofani, Gori e Sammarco dovrebbero invece osservare un turno di riposo e al loro posto potrebbero esserci Frara e Maiello, ma è soltanto un'ipotesi. In attacco non ci sarà lo squalificato Dionisi, spazio dunque a Daniel Ciofani, a Ciano e a Paganini ma non è detto che Longo non ricorra a uno degli ultimi arrivati, Nicola Citro (proveniente dal Trapani).

Modulo a rombo per il Cittadella di Venturato, in porta si rinnova il ballottaggio tra Alfonso e Paleari, al centro della difesa Adorni e Varnier avranno il compito di smorzare le iniziative degli avversari prima che sia troppo tardi, a dargli man forte sulle corsie esterne ci peneranno Benedetti e Salvi. Sulle corsie esterne della linea mediana il regista Iori avrà al suo fianco i fedeli Schenetti e Pasa, molteplici soluzioni invece per l'attacco: il trequartista Chiaretti potrebbe sistemarsi dietro alle punte Litteri e Arrighini; in caso di tridente Siega, Iunco e Kouamé potrebbero rappresentare una validissima alternativa.

QUI FROSINONE

Esordio convincente sulla panchina dei canarini per Moreno Longo: l'ex-tecnico della Pro Vercelli, già allenatore del Torino Primavera, ha strappato al debutto tre punti proprio contro la squadra di cui era la guida tecnica fino a qualche mese fa, al Piola è finita 2 a 0 per gli ospiti che hanno prevalso grazie alle reti di Dionisi e Paganini nonostante l'espulsione dello stesso Dionisi che ha costretto il Frosinone a chiudere la gara in dieci uomini. I ciociari sembrano aver smaltito la cocente delusione dello scorso anno, quando dopo aver mancato la promozione diretta in Serie A per un solo punto, nei playoff vennero eliminati a sorpresa dal Carpi, una disfatta che fece perdere il posto a Pasquale Marino. In questi mesi la dirigenza del Frosinone ha provato a voltare pagina, l'obiettivo rimane quello di tornare nella massima categoria anche se rispetto alla scorsa stagione le pretendenti sono decisamente aumentate: oltre alle retrocesse Palermo, Empoli e Pescara che puntano a tornare subito tra le grandi del calcio italiano, realtà come Perugia e Bari sembrano essersi notevolmente rinforzate, e tra le neopromosse non va assolutamente sottovalutato il Parma. Per non parlare poi del prossimo avversario che affronterà il Frosinone: il Cittadella.

QUI CITTADELLA

Non sarà facile per gli uomini di Venturato confermare l'ottima stagione culminata con i play-off, tuttavia il club veneto sembra aver cominciato con il piede giusto anche quest'anno: nella prima giornata di campionato, infatti, il Cittadella ha battuto per 3 a 2 grazie ai gol di Schenetti, Kouamé e Siega che non hanno lasciato scampo all'Ascoli. Cambiano gli interpreti ma non il risultato, i granata vogliono rimanere tra le più belle realtà di questa Serie B.

QUOTE E PRONOSTICI

I bookmaker propendono dalla parte del Frosinone, su Bwin l'1 dei canarini viene dato a 2,00 contro il 3,30 proposto da WilliamHill per il risultato di parità e il 4,33 di Bet365 per la vittoria esterna dei granata. Le agenzie di scommesse online suggeriscono ai propri clienti che questa sarà una partita ricca di gol come dimostrano le quote bassissime per l'Over (appena 1,28 su PaddyPower) e quelle invece davvero elevate per l'Under (3,50 su Bet365). La vittoria del Frosinone sul Cittadella per 3 a 1 viene inoltre data a 15,00 su Betclic.

© Riproduzione Riservata.