GIGI BUFFON/ Video, immobile sul gol di Isco su punizione: colpa sua la sconfitta dell'Italia?

Buffon, passaggio di consegne con Donnarumma in vista? (Foto: Lapresse)

Doveva essere la partita della svolta, e invece Spagna-Italia 3-0 passerà alla storia come la sfida in cui gli azzurri hanno perso la chance di ottenere l'accesso diretto ai Mondiali di Russia 2018. Solo questo? Forse no. Forse il match del Bernabeu segnerà anche una frattura, forse insanabile, tra Gigi Buffon e i tifosi. Sono stati in tanti, infatti, ad osservare come il numero 1 dell'Italia non sia stato impeccabile soprattutto in occasione del primo gol degli iberici, il calcio di punizione di Isco che ha aperto la strada al trionfo delle Furie Rosse. Detto che il giocatore del Real Madrid ha potuto sfruttare l'opportunità di un tiro pressoché dal limite dell'area, va detto che Buffon non si è espresso nel migliore dei suoi interventi. Il pallone calciato dal pupillo di Zinedine Zidane, infatti, ha terminato la propria corsa in direzione abbastanza centrale. Nonostante ciò, Gigi Buffon non è riuscito neanche a sfiorare il pallone. Segni inequivocabili che reattività ed esplosività, com'è normale che sia, non sono più quelle di un tempo.

IL LINCIAGGIO DEI SOCIAL

Errore o no, Gigi Buffon è stato vittima di un vero e proprio linciaggio sui social dopo la prestazione fornita in Spagna-Italia. Il portierone della Nazionale e della Juventus è stato vittima dell'ironia e degli attacchi del popolo di Twitter, convinto in gran parte che l'estremo difensore abbia ormai fatto il suo tempo. Questo il tenore dei commenti visibili sui social:"Buffon reattivo come me al mattino verso le 7". Un altro utente sottolineava più che altro il problema "tecnico" di Gigi:"Rispetto massimo perché è un campione nel ruolo, ma Buffon sulle punizioni non è più reattivo. Se sono in porta sono goal". Un internauta invece la butta sul ridere:"Continuiamo a giocare con Buffon quando dovrebbe ammirare i cantieri con le mani dietro la schiena". Buffon comunque può contare sulla stima di tanti tifosi italiani:""Colpa di Buffon" se si perde nemmeno quotata. Gli altri tutti bene, soprattutto Verratti, Insigne, Bonucci. Ventura maestro".

Isco destroying Buffon twice eheheh pic.twitter.com/CyLCrOPwK6 — ?? (@EIMagico) 2 settembre 2017

