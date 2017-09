Gavorrano Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Olbia, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Gavorrano Olbia si gioca alle ore 20:30 di domenica 3 settembre e, diretta dall'arbitro Luca Zufferli, rientra nel programma del girone A di Serie C 2017-2018, di cui va in scena la seconda giornata. Il Gavorrano ha perso al primo turno venendo battuto dal Livorno. All'Armando Picchi, la squadra allenata dal tecnico Bonuccelli è stata sconfitta per 2-1. Un ko sulla carta ampiamente pronosticabile, visto che gli amaranto puntano, senza troppi giri di parole, alla promozione in Serie B, obiettivo fallito nella passata stagione, quando a salire fu la Cremonese. L'Olbia invece è partita alla grande, superando di misura il Pisa (1-0 il risultato finale).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Olbia non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La squadra sarda ha confermato di essere in palla, pronta a stupire nella stagione 2017-2018, dopo l'apprendistato dell'annata precedente. Il Pisa, retrocesso in Serie C lo scorso anno al termine di una stagione contrassegnata dalle incertezze societarie, e a cui farne le spese è stata la squadra e l'allenatore Gennaro Gattuso, ora mister della Primavera del Milan, era un avversario sulla carta ostico per l'Olbia, che invece ha avuto ragione dei toscani grazie ad una rete di Ragatzu (17 del primo tempo), ex ragazzo prodigio del Cagliari.

QUI GAVORRANO, PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

Il Gavorrano si è presentato in Serie C con una sconfitta all'esordio sul campo del Livorno. La formazione schierata dal tecnico Bonuccelli è scesa in campo con il modulo 3-4-2-1. In porta Salvalaggio. Difesa a 3 con Matteo, Bruni e Salvadori. A centrocampo, in mezzo, la coppia composta da Conti e Cretella. Sugli esterni, a correre lungo tutta la fascia, Malotti sulla destra e Ropolo a sinistra. Dietro l'unica punta Moscati, Bonuccelli ha deciso di puntare sui giocatori Lombardi e Mosti. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio a sorpreso del Gavorrano. A segno Lombardi al minuto 28, su assist dell'altro trequartista Mosti. Nella ripresa è uscita la maggiore classe del Livorno, che ha pareggiato prima con Doumbia (72') per poi firmare il successo con Ivan Pedrelli, a 6 minuti dal termine dell'incontro. Tra gli uomini migliori del Gavorrano segnaliamo il classe 98 Mosti, proveniente dalle giovanili della Juventus, il 24 enne Moscati, punta centrale, il terzino destro Gemignani (in prestito dalla Spal) ed il centrale di difesa Borghini (preso in prestito dall'Empoli).

QUI OLBIA, PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

L'Olbia ha una rosa potenziale che può lottare per arrivare nella prima metà della classifica anche se è ancora presto per dire che riuscirà a qualificarsi per la post-season, visto che ci sono molte squadre attrezzate per il raggiungimento dei play off quest'anno. La vittoria contro l'Olbia dà comunque fiducia a tutto l'ambiente, soprattutto perché era la prima giornata ed iniziare subito con i 3 punti, contro il Pisa, appena retrocesso dalla Serie B, è il miglior viatico per una stagione da protagonisti. Mister Bernardo Mereu, un'istituzione in Sardegna, ha schierato i suoi ragazzi con il modulo 4-3-1-2. In porta Aresti. Difesa a quattro con Pisano e Cotali terzini, Dametto, Iotti al centro. A centrocampo Geroni, Feola e Muroni. Alle spalle della coppia d'attacco composta da Ragatzu e Ogunseye il trequartista Piredda. Tra i giocatori più importanti del progetto tecnico dell'Olbia di quest'anno si segnalano Ragatzu, l'esperto portiere Aresti, il capitano Francesco Pisano (ex Cagliari anche lui) in difesa e Feola a centrocampo. Sono tanti i giocatori in prestito dal Cagliari presenti in rosa, tra cui i giovani Vasco Oliveira, Manca, Cotali, Pinna, Bianchi, Murgia e Arras.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Gavorrano) vale 2,45; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Olbia) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 2,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

