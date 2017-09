Germania Russia/ Info streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Finale Europei volley 2017)

Diretta Germania Russia (LaPresse)

Germania Russia, diretta dagli arbitri Wojciech Maroszek e Goran Gradinski è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 3 settembre alla Tauron Arena di Cracovia, alle ore 20.30 e valida quale finalissima per la medaglia d’oro gli Europei di Polonia. Si giunge quindi allo scontro finale per la competizione continentale, ed è forse la finale che non ti aspetti, dopo l’eliminazione nel corso del torneo di formazioni molto più quotate. In ogni caso la partita di questa sera vedrà tanta Italia in panchina, nonostante l'eliminazione della nostra Nazionale ai quarti di finale contro il Belgio. Andrea Giani ed il suo staff interamente italiano spingerà la Germania a credere in un nuovo miracolo, dopo il 3-2 sulla favorita Serbia ottenuto in semifinale, quando dopo i primi due set persi (26-24, 25-15) la strada verso la finalissima sembrava impraticabile. Con una reazione d'orgoglio i giocatori tedeschi hanno accorciato prima le distanze, poi pareggiato ed infine vinto, una partita pazza e che entrerà di diritto nella storia della Nazionale tedesca (18-25, 25-27, 13-15). Match praticamente perfetto invece per la Russia contro il Belgio (25-14, 25-17, 25-17). Partita mai in discussione, con una netta superiorità dimostrata dai russi durante tutto il match, benche la compagine belga sia stata la vera cenerentola di questa edizione degli europei

SERVE FARE ATTENZIONE A…

La Germania può contare sull'opposto Georg Grozer, capace da solo - o quasi - di rimontare la Serbia in semifinale, realizzando il 43 per cento degli attacchi. Da segnalare anche lo schiacciatore Fromm, oltre ai centri Krick e Boehme. Nella Russia, Volkov e Mikhaylov sono due giocatori di un'altra categoria. Nella semifinale contro il Belgio hanno segnato la bellezza di 18 (63 per cento in attacco) e 13 punti (50 per cento di attacchi realizzati), rispettivamente schiacciatore e opposto della Nazionale.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmakers danno per favorita la Russia. Su Bwin, la vittoria dei russi è quotata a 1.15. In pochi credono ad un successo della Germania, che è data a 4.75.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La finale degli Europei di Volley 2017 tra Germania e Russia sarà trasmessa in diretta tv sl digitale terrestre, ovvero sul canale Rai Sport alle ore 20.30, al numero 57 del telecomando. Per chi non è a casa, può sempre seguire l'evento via mobile, scaricando l'applicazione Rai Play da smartphone e tablet: la visione della sfida finale per la medaglia d’oro infatti sarà disponibile anche in diretta streaming video, anche tramite il portale gratuito Raiplay.it.

