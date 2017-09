Gubbio Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gubbio Santarcangelo, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Gubbio-Santarcangelo sarà diretta dall'arbitro Marco Guarnieri; domenica 3 settembre alle ore 18.30 la partita sarà relativa alla seconda giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone B. Nonostante la stagione sia praticamente appena iniziata, le due formazioni si trovano già ad affrontare un bivio importante, visto che il precampionato, con la Coppa Italia di Serie C, e la prima partita giocata non sono state certo memorabili. Gli umbri hanno perso tre a zero sul campo del Vicenza, una partita che ha messo in evidenza una distanza piuttosto evidente tra le due formazioni, questo nonostante il Gubbio quantomeno abbia vissuto un'esperienza precedente positiva in Tim Cup, superando il primo turno casalingo contro il Monterosi e poi cedendo con onore nel derby in trasferta contro il Perugia.

IL CONTESTO DEL MATCH

Male il Santarcangelo invece che contro Ravenna e Fano ha perso entrambe le sfide in Coppa Italia di Serie C, per poi cedere in casa all'esordio in campionato, col Pordenone capace di imporsi di misura in Romagna. Due sconfitte che hanno lasciato l'amaro in bocca alle rispettive tifoserie, ma anche dubbi riguardo agli orizzonti che le due squadre potranno eventualmente rincorrere in questa stagione. Il Santarcangelo punta a una tranquilla salvezza mentre il Gubbio vorrebbe ripetere l'exploit della scorsa stagione con la qualificazione ai play off per la Serie B. Sarà necessario però archiviare in fretta un esordio che ha fornito ben poche indicazioni positive ai rispettivi allenatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Padroni di casa schierati con Volpe tra i pali, Kalombo sull'out difensivo di destra e Pedrelli sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della difesa giocheranno Paramatti e Piccinni. Gli esterni di fascia a centrocampo saranno Cazzola a destra e Malaccari a sinistra, mentre Giacomarro e Ricci si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, tandem Casiraghi-Marchi. Risponderà il Santarcangelo con Bastianoni in porta, Toninelli esterno laterale di destra e Maloku esterno laterale di sinistra in una difesa a cinque con tre centrali, che saranno Luciani, Sirignano e Briganti. ll terzetto di centrocampo sarà composto da Dalla Bona, Spoliaritis e Gaiola, mentre sul fronte offensivo faranno coppia Palmieri e Piccioni.

LA CHIAVE TATTICA

Per quanto riguarda il confronto tattico, il 4-4-2 di Cornacchini nella trasferta di Vicenza ha imbarcato acqua da tutte le parti, col Gubbio troppo poco efficace in fase difensiva per sperare di poter portar via punti dallo stadio Romeo Menti. Al contrario il Santarcangelo, schierato col 5-3-2 dal tecnico Angelini, ha sofferto soprattutto in attacco, non riuscendo a bucare la retroguardia del Pordenone e subendo anche la beffa del gol di Burrai su rigore in pieno recupero, che ha privato la formazione romagnola di quello che sarebbe stato il suo primo punto in assoluto in campionato. Dunque, di fronte domenica si troveranno due squadre già affamate in classifica.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per questa partita di Serie C sono previste le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Gubbio) vale 1,75; il segno X (pareggio) ha una quota pari a 3,35 mentre il segno 2 (vittoria Santarcangelo) vi permetterà di guadagnare una somma pari a 4,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.