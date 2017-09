Infortunio Spinazzola/ Il nerazzurro out dopo la partita con la Spagna. Ventura chiama Zappacosta

Leonardo Spinazzola con la maglia dell'Atalanta (LaPresse)

Brutta tegola per Leonardo Spinazzola: dopo le triste vicende di mercato, giunge un infortunio a danneggiare l’estate del centrocampista di sinistra dell’Atalanta. In realtà non sono note particolar informazioni sulla natura e la gravità dell’infortunio del bergamasco, ma è stato lo stesso ct della nazionale italiana Giampiero Ventura a dichiarare al termine della sfida contro la Spagna che: “Dovrò chiamare qualcun altro di sicuro per la partita contro Israele, visto che Spinazzola è infortunato”. Va precisato che lo stesso Spinazzola aveva preso un butto colpo in uno scontro con Morata nei minuti finale della partita che aveva visto gli azzurri impegnati al Bernabeu per un match decisivo per il torneo europeo delle qualificazioni ai mondiali 2018. Di certo quindi c’è che terzino lascerà presto il ritiro di Coverciano per fare ritorno a Bergamo e che quindi non vestirà la maglia della nazionale nella prossima sfida di martedì 5 settembre contro Israele.

IL CT CHIAMA ZAPPACOSTA

In vista della prossima partita della nazionale italiana contro Israele per il torneo di qualificazione ai Mondiali 20158, costato l’infortunio di Spinazzola, il ct Ventura non ha perso tempo e poche ore fa ha richiamato in ritiro uno dei nomi caldi del mercato estivo Davide Zappacosta, classe 1992, terzino destro naturale, il nome del giocatore appena chiamato a vestire la maglia azzurra al posto di Spinazzola, era salito agi onore della cronaca per via del suo approdo nell’ultima giornata del calciomercato al blasonato Chelsea di Antonio Conte, dopo una buona stagione passato con la maglia del Torino. Con Zappacosta comunque il ct Ventura aveva a disposizione una lista di papabili senza dubbio molto interessante con il nerazzurro Mattia Caldara, il cui arrivo faceva il paio con l’ex atalantino e nuovo rossonero Andrea Conti : curiosamente tutti i giocatori sopracitati hanno un passato con la maglia della Dea, compreso lo stesso Spinazzola.

