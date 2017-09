Lucchese Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Pontedera, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Lucchese Pontdederà è una partita che, diretta dall'arbitro Daniele Paterna, è valida per la seconda giornata del girone A di Serie C 2017-2018: le due squadre scendono in campo domenica 3 settembre, con calcio d'inizio alle ore 20:30. Entrambe le compagini lotteranno per salvarsi in maniera tranquilla in questa stagione, e magari provare ad insidiare i posti validi per accedere ai play-off del post-season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nella prima giornata la Luccheseha subito una sconfitta di misura nell'altro derby contro la Robur Siena, mentre il Pontedera ha ottenuto un ottimo pareggio contro l'Alessandria, che l'anno scorso aveva sfiorato la promozione in cadetteria.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Procediamo ora con l'analisi delle probabili formazioni che calcheranno il terreno di gioco fin dai primi minuti, a cominciare dai padroni di casa della Lucchese Libertas. L'allenatore delle pantere, Giovanni Lopez, non si discosterà dal proprio credo, vale a dire il modulo di gioco 3-5-2. Fra i pali verrà sistemato l'estremo difensore Marco Albertoni, mentre i tre difensori centrali saranno Marco Maini a destra, Riccardo Baroni nel mezzo e l'argentino Marcos Espeche sulla sinistra. A centrocampo il mediano d'interdizione sarà Nicola Mingazzini, mentre i suoi guardaspalle saranno le mezzali Tommaso Arrigoni e Federico Russo. Sulle fasce ci saranno l'ala destra Andrea Bragadin e l'ala sinistra Ciro Capuano, calciatore esperto con diverse presenze in Serie A. Infine in attacco ci saranno le due punte centrali Alessandro De Vena e Mattia Bortolussi.

L'allenatore del Città di Pontedera, Ivan Marala, dovrebbe rispondere con lo stesso modulo di gioco, dunque il 3-5-2. Il portiere titolare sarà l'italo-ucraino Nikita Contini, sostenuto dal lavoro dei tre difensori centrali Federico Vettori, Domenico Frare e Giacomo Risaliti. A centrocampo l'esterno destro sarà Niccolò Toffanari, sull'altro fronte ci sarà l'ala sinistra Francesco Corsinelli; i tre centrocampisti centrali saranno il mediano Mario Gargiulo e le due mezzali Andrea Caponi e Riccardo Calcagni. La formazione del Pontedera verrà completata dai due attaccanti centrali, che saranno le punte Luigi Grassi e Massimiliano Pesenti, già a segno nella prima giornata.

LA CHIAVE TATTICA

La gara si svilupperà su un sostanziale equilibrio, visto che dal punto di vista tecnico le due squadre si equivalgono. Una maggior pressione nella metà campo avversaria la porteranno i calciatori della Lucchese Libertas, che in casa avranno l'obbligo di produrre una mole di gioco più consistente. Il Pontedera potrebbe limitarsi a controllare la partita e cercare di portare in fondo il pareggio. Visto che entrambe le compagini giocano con cinque calciatori a centrocampo, la linea mediana sarà molto affollata, ci saranno pochi spazi e sarà necessario saltare l'uomo ogni volta che sarà possibile per tentare di creare la superiorità numerica nella trequarti avversaria.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo le agenzie di scommesse, la squadra favorita per conquistare i tre punti nel match in oggetto è la Lucchese Libertas, che potrà contare sulla spinta del pubblico amico. Il bookmaker Bet Clic valuta la vittoria dei lucchesi con una quota di 2.20, mentre il risultato di pareggio paga 3.05 e la vittoria esterna del Pontedera paga 3.20.

