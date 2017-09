Motocross/ Gp Usa 2017 Jacksonville con Tony Cairoli info streaming video e diretta tv (oggi 3 settembre)

Diretta motocross (LaPresse)

Oggi, domenica 3 settembre, è ancora protagonista il motocross che propone il Gran Premio degli Stati Uniti (Usa) 2017, che segna il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2017 di motocross, su un totale di diciannove previsti nel calendario. Siamo dunque ormai verso il gran finale della stagione e la battaglia si fa di conseguenza sempre più intensa, anche perché i ritmi sono micidiali: questa sarà la prima di tre gare consecutive, che saranno quelle conclusive di questo campionato, che terminerà dunque domenica 17 settembre. Tornando all’attualità, appuntamento oggi a Jacksonville, località della Florida, con riflettori puntati soprattutto sul nostro Tony Cairoli, saldamente leader del campionato MXGP.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per seguire il Gran Premio degli Usa 2017 di motocross a Jacksonville non ci sarà purtroppo l'appuntamento in diretta tv e in diretta streaming video, dal momento che la sovrapposizione di altri eventi ha portato l'emittente Eurosport (che detiene i diritti del motocross) a decidere di non trasmettere questo evento; di conseguenza, anche per lo streaming non ci sarà nulla da fare, anche per gli abbonati di Sky oppure Mediaset Premium, le due piattaforme su cui Eurosport è visibile.

ORARI GARE

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross, tenuto doverosamente conto delle ore di fuso orario che separano l’Italia dalla Florida. Le due gare della classe avranno luogo rispettivamente alle ore 19.15 e alle ore 22.10 italiane. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della MX2, che andranno invece in scena alle ore 18.15 e alle ore 21.10 - sempre espressa in orari italiani.

CLASSIFICA, A CHE PUNTO SIAMO?

La classifica del Campionato del mondo ci dice che Tony Cairoli, grazie a 631 punti ottenuti in particolare grazie alle sei vittorie conquistate in Qatar, Pietramurata, Germania e poi consecutivamente Ottobiano (bis in Italia), Portogallo e Repubblica Ceca, è saldamente in testa con ben 101 punti di vantaggio sull’olandese Jeffrey Herlings, a quota 530 punti. Poi ecco il francese Gautier Paulin terzo con 526 punti e il belga Clement Desalle, quarto a quota 519. Il 31enne siciliano della Ktm, stante l’ampio vantaggio accumulato fin qui sui suoi rivali, può già iniziare a pensare a quali piazzamenti potranno essere utili per consentirgli di uscire con almeno 101 punti di margine sul più immediato inseguitore: con ancora cento punti in palio negli ultimi due round, da disputarsi in Olanda ed in Francia, nessuno potrebbe a quel punto più raggiungerlo. Proprio 101 punti di vantaggio è il margine attuale di Cairoli, che dunque su Herlings deve mantenerlo intatto o incrementarlo, mentre da Paulin e Desalle potrebbe pure perdere qualcosina, a patto che il vantaggio resti in tripla cifra.

